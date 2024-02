Capital Product Partners L.P. est un propriétaire international de navires-citernes, de porte-conteneurs et de vraquiers. La flotte de la société se composait de 36 navires à spécifications élevées dont l'âge moyen était d'environ 7,4 ans, au 31 décembre 2016. Au 31 décembre 2016, sa flotte se composait de quatre pétroliers bruts Suezmax, de 21 pétroliers de produits de moyenne gamme, de 10 navires porte-conteneurs post-panamax et d'un vraquier Capesize. Les navires de la société sont capables de transporter une gamme de cargaisons, notamment du pétrole brut, des produits pétroliers raffinés, tels que l'essence, le diesel, le mazout et le carburéacteur, des huiles comestibles et certains produits chimiques, comme l'éthanol, ainsi que des marchandises sèches et des marchandises conteneurisées. Sa flotte se compose de transporteurs de produits pétroliers, tels que l'Aktoras, l'Aiolos, l'Agisilaos, l'Akeraios et l'Apostolos ; de transporteurs de pétrole brut, tels que l'Amoureux, l'Aias, l'Amore Mio II et le Miltiadis M II ; de navires de vrac sec, tels que le Cape Agamemnon, et de porte-conteneurs, tels que l'Archimidis, l'Agamemnon et le Hyundai Platinum.