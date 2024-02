CarGurus, Inc. (CarGurus) est une plateforme automobile multinationale en ligne pour l'achat et la vente de véhicules, qui propose à la fois des solutions numériques de vente au détail et la plateforme numérique de vente en gros CarOffer. La plateforme CarGurus permet aux consommateurs d'acheter et/ou de vendre un véhicule en ligne ou en personne, et donne aux concessionnaires le pouvoir d'établir des prix précis, d'acquérir instantanément des véhicules, de les commercialiser efficacement et de les vendre rapidement, le tout à l'échelle nationale. La société opère à travers deux segments : U.S. Marketplace et Digital Wholesale. Le segment U.S. Marketplace fournit des services de marché pour les clients aux États-Unis. Le segment Digital Wholesale fournit des services et des produits de concessionnaire à concessionnaire et des offres maximales instantanées (IMCO) qui sont vendus sur la plateforme CarOffer. La société exploite des places de marché en ligne sous la marque CarGurus au Canada et au Royaume-Uni. Elle exploite également les places de marché en ligne Autolist et PistonHeads aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Secteur Internet