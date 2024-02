CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. fournit une plateforme de logiciels en tant que service (SaaS) pour l'économie de l'assurance dommages. Elle fournit également des technologies et des applications en nuage, mobiles, d'intelligence artificielle (IA), télématiques et à grande échelle pour l'économie de l'assurance IARD. Sa plateforme SaaS connecte les partenaires commerciaux, facilite le commerce et prend en charge les flux de travail numériques critiques basés sur l'IA. Sa plateforme numérise les flux de travail et connecte les entreprises de l'économie de l'assurance IARD, notamment les compagnies d'assurance, les réparateurs de collisions, les fournisseurs de pièces détachées, les constructeurs automobiles, les institutions financières et autres. Ses solutions d'assurance aident les compagnies d'assurance à gérer les flux de travail critiques tout au long du cycle de vie du sinistre, tout en créant des expériences intelligentes et dynamiques pour leurs propres clients. Ses logiciels s'intègrent de manière transparente aux systèmes existants et modernes et permettent aux assureurs de s'appuyer rapidement sur sa plateforme. Son réseau compte environ 300 assureurs.

Secteur Logiciels