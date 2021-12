CDK Global Inc. est un fournisseur mondial de solutions intégrées de technologie de l'information pour le commerce de détail automobile et les industries adjacentes. Il opère par l'intermédiaire du segment CDK North America. La société se concentre sur le commerce automobile de bout en bout et fournit des solutions aux concessionnaires dans plus de 100 pays du monde entier, desservant environ 30 000 points de vente...