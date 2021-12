Oracle rachète Cerner pour 28,3 milliards de dollars dans le cadre d'une offensive dans le secteur de la santé

Le fabricant de logiciels d'entreprise Oracle Corp a annoncé lundi qu'il allait racheter la société de dossiers médicaux électroniques Cerner Corp pour 28,3 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa présence dans le secteur des soins de santé.

Les actionnaires de Cerner recevront 95 dollars en espèces pour chaque action qu'ils détiennent, ce qui représente une prime de 5,8 % par rapport au cours de clôture de la société vendredi.

L'opération, qui sera la plus importante jamais réalisée par Oracle après l'acquisition de PeopleSoft en 2004, aidera le fabricant de logiciels à renforcer les services qu'il fournit aux clients du secteur de la santé, notamment les assureurs.

Cerner, le plus grand vendeur de logiciels utilisés pour l'enregistrement électronique des données relatives aux soins de santé aux États-Unis après Epic Systems Corp, donnera à Oracle l'accès à des données qu'il pourra utiliser pour former et améliorer ses services en nuage basés sur l'intelligence artificielle.

Avec Cerner, qui a déjà sa plus grande entreprise et un système clinique sur la base de données Oracle, Oracle vise à fournir aux professionnels de la santé des outils numériques permettant d'accéder aux informations par une interface vocale mains libres à des applications cloud sécurisées.

Oracle a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'accord contribue à la croissance des revenus en étendant les activités de Cerner à d'autres pays. Cerner devrait contribuer aux bénéfices sur une base ajustée au cours de la première année fiscale complète et contribuer "sensiblement plus" par la suite.

Après la conclusion de l'opération, probablement en 2022, Cerner sera organisé comme une unité commerciale sectorielle dédiée au sein d'Oracle, a ajouté la société.

Depuis le début de la pandémie, la demande de solutions basées sur le cloud dans le secteur de la santé s'est accélérée, notamment les services de télésanté ainsi que l'automatisation des dossiers médicaux.

Ce boom a également conduit les éditeurs de logiciels d'entreprise à conclure davantage d'accords dans le secteur de la santé, tels que l'offre de rachat de Nuance Communications Inc. par Microsoft Corp pour 16 milliards de dollars et l'accord des sociétés de capital-investissement Hellman & Friedman LLC et Bain Capital pour racheter Athenahealth pour 17 milliards de dollars cette année. (Reportage de Chavi Mehta et Tiyashi Datta à Bengaluru ; édition de Krishna Chandra Eluri)