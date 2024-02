Cloudflare, Inc. est un fournisseur mondial de services cloud qui offre une gamme de services aux entreprises de toutes tailles et dans toutes les zones géographiques. Le réseau de l'entreprise sert de plan de contrôle évolutif et unifié pour assurer la sécurité, la performance et la fiabilité des applications sur site, hybrides, dans le nuage et en mode SaaS (Software-as-a-Service). Sa suite intégrée de produits comprend des solutions pour l'infrastructure externe d'une organisation, comme les sites web, les applications et les interfaces de programmation d'applications (API), afin d'assurer la sécurité, la performance et la fiabilité ; des solutions pour les ressources internes d'une organisation, comme les réseaux et les appareils internes ; des solutions pour les développeurs et des offres pour les consommateurs. Ses produits de sécurité comprennent le pare-feu d'application Web, la gestion des bots, le déni de service distribué (DDoS), la passerelle API, le cryptage SSL/TLS et la connexion d'origine sécurisée. Ses produits de performance comprennent la diffusion de contenu, le routage intelligent, l'optimisation de contenu et autres.

Secteur Services et conseils en informatique