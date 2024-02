CNA Financial Corporation est une société holding d'assurance. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Specialty, Commercial, International, Life & Group et Corporate & Other. Son segment Specialty fournit des couvertures pour la gestion et la responsabilité professionnelle et d'autres couvertures par le biais de produits et de services d'assurance IARD en utilisant un réseau de courtiers, d'agences indépendantes et de souscripteurs généraux gestionnaires. Son segment Commercial travaille avec un réseau de courtiers et d'agents indépendants pour commercialiser une gamme de produits d'assurance IARD à tous les types d'assurés en ciblant les petites entreprises, la construction, les marchés intermédiaires et d'autres clients commerciaux. Le segment International souscrit des couvertures d'assurance IARD sur une base mondiale par le biais d'une succursale au Canada, d'une entreprise européenne composée de compagnies d'assurance basées au Royaume-Uni et au Luxembourg et de Hardy, son syndicat des Lloyds. Le secteur Vie et Groupe comprend les résultats de ses activités de soins de longue durée qui sont en voie de liquidation.