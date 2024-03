Issy-les-Moulineaux, le 25 mars 2024

Modalités de mise à disposition du document d'enregistrement universel 2023

CNP Assurances annonce la publication de son document d'enregistrement universel 20231, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 25 mars 2024.

Ce document est disponible sur le site internet de la société en versions française et anglaise à l'adresse suivante :https://www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances/investisseurs/information-reglementee

La version anglaise sera mise en ligne le mardi 26 mars 2024.

Il comprend notamment le rapport financier annuel constitué du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des comptes sociaux et consolidés clos le 31 décembre 2023, des rapports des commissaires aux comptes et des informations relatives à leurs honoraires.

Le document d'enregistrement universel 2023 est également disponible sur le site de l'AMF à l'adresse suivante :https://bdif.amf-france.org/fr

1 Périmètre CNP SA et ses filiales

À propos de CNP Assurances

Présent dans 19 pays dans le monde, le groupe CNP Assurances est un acteur de référence de l'assurance avec plus de 7000 collaborateurs et un résultat net 1 550 M€ en 2023 (en IFRS 17). Filiale de La Banque Postale, CNP Assurances est membre du grand pôle financier public. En France, CNP Assurances est N° 1 de l'assurance emprunteur immobilier, N° 2 de l'assurance vie, et a intégré, en 2023, les activités d'assurance de biens de La Banque Postale ce qui en fait un assureur complet de biens et de personnes.

Il est le 5e assureur en Europe, notamment en Italie. Au Brésil, 2e marché du Groupe après la France, il est 3e assureur en épargne/retraite et en assurance emprunteur. Avec son modèle multi partenarial, ses solutions sont distribuées dans le cadre de partenariats stratégiques de long terme, ou en modèle « ouvert ». Au total, plus de 36 millions de personnes dans le monde sont assurées par CNP Assurances en prévoyance/protection et 14 millions en épargne/retraite. Assureur et investisseur responsable (400 Md€ investis dans tous les secteurs de l'économie) CNP Assurances agit pour une société inclusive et durable, en apportant au plus grand nombre des solutions qui protègent et facilitent tous les parcours de vie.

Contacts

Presse

Investisseurs et analystes

Florence de Montmarin 01 42 18 86 51

Céline Byl

Tamara Bernard

01 42 18 86 19

servicepresse@cnp.fr

Anne Laure Le Hunsec Sophie Natoinfofi@cnp.frceline.byl@cnp.frannelaure.lehunsec@cnp.frsophie.nato@cnp.fr

