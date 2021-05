Cogeco Communications : Média et Arsenal Média concluent une entente (In french only)

Montréal, 6 mai 2021 - Cogeco Média et Arsenal Média annoncent aujourd'hui la conclusion d'une entente visant l'acquisition et la vente de stations de radio situées au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Abitibi-Témiscamingue. La station de radio appartenant à Arsenal Média, connue sous l'appellation CILM, sera acquise par Cogeco Média et les stations appartenant à Cogeco Média de la région de l'Abitibi, Capitale Rock (95.7 - 102.1 - 104.3) et Wow (96.5 - 103.5 - 103.9), seront acquises par Arsenal Média.

Cette transaction sera soumise aux conditions de clôture usuelles, dont l'approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

« Pour Cogeco Média, l'acquisition de CILM lui permettra d'exploiter une station musicale à Saguenay dont les activités de programmation sont complémentaires à celles de KYK 95.7, une station parlée exploitée actuellement par Cogeco dans ce même marché. Je tiens aussi à dire aux employés de CILM que nous avons bien hâte de les accueillir dans la grande famille de Cogeco », souligne Richard Lachance, président de Cogeco Média.

« Notre croissance se poursuit. Cette acquisition va nous permettre de rayonner sur un immense territoire et une magnifique région du Québec. Aussi, cette transaction confirme et consolide notre position de leader de la radiodiffusion régionale sur le territoire québécois. Nous sommes vraiment impatients de rencontrer nos futurs employés de la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour Arsenal Média, il s'agit d'une des plus importantes acquisitions des 4 dernières années et nous en sommes très fiers », conclut Sylvain Chamberland, président de Arsenal Média.

-30-

Source:

Christine Dicaire, Directrice principale communication marketing, Cogeco Média

Christine.dicaire@cogecomedia.com 514-796-9258

Krystel Chicoine, V-P Commercialisation et marketing territorial et Directrice générale, commerce en ligne Arsenal Média

kchicoine@arsenalmedia.com 514-816-4670

À propos de Cogeco Média

Cogeco Média, une filiale de Cogeco inc.,détient et exploite 22 stations de radio au Québec et une station en Ontario, dont celles du réseau parlé le 98,5 à Montréal, le 106,9 en Mauricie, le 107,7 en Estrie et le 104,7 en Outaouais; les stations du réseau Rythme FM à Montréal, en Mauricie et en Estrie, celles du réseau Planète au Saguenay-Lac-St-Jean, du réseau Capitale Rock et WOW, en Abitibi-Témiscamingue. Cogeco Média possède également les stations CIME dans les Laurentides, Lachute et à Hawkesbury (Ontario), CKOI, The Beat et Radio Circulation à Montréal, le FM 93, M102,9 à Québec et le 95,7 KYK au Saguenay. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5,3 millions d'auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Cogeco Média possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d'information radiophonique privée au Québec.

À propos de Arsenal Média

Créée en 2012, l'entreprise est propriétaire de 16 stations radiophoniques et 4 ré-émetteurs : O101,5 et Hit Country 105,3 en Beauce, Plaisir 106,7 à Lac-Mégantic, O98,3 à Chicoutimi, O103,5 à Joliette, Plaisir 101,9 à Victoriaville, Plaisir 105,5 à Thetford Mines, O97,3 à Victoriaville et Thetford Mines, O99,1 à Port-Cartier, Plaisir 94,1 à Sept-Îles, O95,3 et Plaisir 105,3 à Matane, O97,1 à La Tuque, Plaisir 95,5 à Dégelis, Hit Country 95,7 au Centre-du-Québec, Hit Country 105,5 au Saguenay ainsi que les ré-émetteurs CJLP à Disraeli, CFJO-FM-1 à Lac-Mégantic, CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec. Arsenal Média est également propriétaire de deux boutiques en ligne, Boutique Le Cargo et La rue principale, en plus d'opérer 23 sites web dont les sites web d'actualités régionales MonMatane, MaCoteNord, MonJoliette, MonThetford, MonVicto, MonLaTuque, MaBeauce et MonTemiscouata.