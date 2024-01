Conduit Holdings Limited est une société holding basée aux Bermudes. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Conduit Reinsurance Limited, fournit des produits et des services de réassurance à ses clients dans le monde entier. L'activité de souscription de la société se compose de trois segments : Les biens, les risques divers et les spécialités. Le secteur des biens couvre les pertes liées aux catastrophes naturelles, telles que les tempêtes et les tremblements de terre, principalement en assumant les risques associés aux traités de biens. Le risque de catastrophe naturelle est souscrit aux États-Unis et à l'étranger sur la base d'un excédent de sinistre et d'une quote-part plafonnée. La société souscrit un portefeuille équilibré de catégories d'affaires en responsabilité civile, comprenant à la fois des contrats en excédent de sinistre et des contrats proportionnels, à l'échelle mondiale. Les branches spécialisées de la société sont souscrites à la fois en excédent de sinistre et sur une base proportionnelle et fournissent une couverture de réassurance contre les dommages physiques (à court terme) ou contre les pertes de responsabilité juridique (à long terme).

Secteur Réassurance