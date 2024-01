Corning Incorporated est le leader mondial de la production et de la commercialisation de substrats de verre et de céramique de spécialité. Le CA par marché se répartit comme suit : - télécommunications (33,9%) : produits de fibre optique, câbles, etc. pour les réseaux de communication ; - électronique grand public (22,3%) : substrats de verre destinés aux écrans des téléviseurs LCD, des PC et des ordinateurs portables ; - environnement (10,7%) : substrats de céramique et filtres destinés aux systèmes de lutte contre les émissions des véhicules ; - sciences de la vie (8,3%) : notamment biocapteurs optiques pour la recherche pharmaceutique ; - autres (24,8%) : solutions avancées à base de plastique et de verre de spécialité destinées notamment aux secteurs des semi-conducteurs, de l'aérospatiale, de la défense, de l'astronomie et de la métrologie. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (34,8%), Amérique du Nord (4%), Asie-Pacifique (48%), Europe (11,2%) et autres (2%).

Secteur Equipements et pièces électroniques