Covenant Logistics Group, Inc. propose, par l'intermédiaire de ses filiales, un portefeuille de services de transport et de logistique à des clients dans l'ensemble des États-Unis. Les principaux services de la société comprennent des capacités de transport accéléré et de transport dédié de lots complets, ainsi que des capacités d'entreposage léger, de gestion des transports et de courtage de fret. Ses services de transport basés sur des actifs comprennent deux segments : Expedited et Dedicated, qui transportent tous deux des chargements complets de marchandises de l'origine à la destination. Le segment "Expedited" transporte des marchandises sur des itinéraires non routiniers. Son segment Dedicated fournit des services de transport similaires, mais dans le cadre d'accords par lesquels la société met son équipement à la disposition d'un client spécifique pour des expéditions sur des itinéraires particuliers et à des temps utiles. Elle propose également des services logistiques non basés sur des actifs ou des actifs légers par l'intermédiaire de son segment Managed Freight. Elle propose des services de gestion d'entrepôts au jour le jour par l'intermédiaire de son segment "Warehousing".

Secteur Frêt au sol et logistique