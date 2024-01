CP All Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise qui exploite des magasins de proximité, des commerces de gros, des commerces de détail et des centres commerciaux, des centres de paiement et des services connexes. Elle exploite des magasins de proximité sous la marque 7-Eleven et accorde des franchises à d'autres détaillants sur le territoire thaïlandais. Ses autres activités comprennent des services de paiement de factures, des agents bancaires, la fabrication et la vente d'aliments prêts à consommer, la distribution et l'entretien d'équipements de vente au détail et d'autres activités qui soutiennent principalement l'activité des magasins de proximité. Ses activités comprennent le commerce de détail des magasins de proximité, le commerce de gros et de détail des biens de consommation, les services financiers, la production et la distribution de produits de boulangerie, d'aliments prêts à consommer et de produits surgelés, les services éducatifs, les services d'information, les services de communication marketing et les services de gestion logistique. Ses filiales comprennent Thai Smart Card Co. Ltd, Suksapiwat Co. Ltd, All Corporation Co. Ltd et d'autres.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire