Credicorp Ltd est une société holding de services financiers basée au Pérou. La société est organisée en quatre lignes d'activité : La banque universelle, l'assurance et les pensions qui servent principalement l'ensemble du marché péruvien, la microfinance et la banque d'investissement et la gestion de patrimoine qui ont une forte présence en Amérique latine. La société a tiré parti de ses franchises et s'est consolidée en un groupe comptant plus de 36 000 employés et opérant principalement dans six pays : Pérou, Bolivie, Colombie, Chili, Panama et les États-Unis.

