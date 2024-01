Cullen/Frost Bankers, Inc. est une société de portefeuille financier et une société de portefeuille bancaire. Les segments de la société comprennent les services bancaires et Frost Wealth Advisors. Le segment bancaire comprend les services bancaires commerciaux et de consommation et l'agence d'assurance Frost. Ses services bancaires commerciaux sont fournis aux sociétés et autres clients commerciaux et comprennent une gamme de produits de prêt et de gestion de trésorerie. Ses services bancaires aux consommateurs comprennent des prêts directs et des services de dépôt. Son agence d'assurance Frost Insurance Agency fournit des services de courtage d'assurance aux particuliers et aux entreprises, couvrant les produits d'assurance dommages des entreprises et des particuliers, ainsi que les produits d'assurance santé et vie de groupe. Le segment Frost Wealth Advisors comprend des services payants dans le domaine des fiducies privées, des services de retraite et des services de gestion financière, y compris la gestion du patrimoine personnel et les services de courtage en valeurs mobilières. Il sert une gamme d'industries, y compris l'énergie, la fabrication, la construction et autres.

Secteur Banques