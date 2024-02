DASSAULT SYSTÈMES : objectif de cours remonté chez Oddo BHF

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Dassault Systèmes et remonte son objectif de cours de 50 à 53 euros, du fait de la baisse de son CMPC, du roulement de son DCF et de la prise en compte du fort re-rating des pairs.



Ces éléments font plus que compenser une légère baisse de ses prévisions pour le groupe en 2024, en milieu de fourchette de la guidance de croissance, soit +9% à changes constants, et en haut de fourchette de la guidance de marge, soit 32,8%.



S'il reconnait dans la publication de la veille une 'nette déception au niveau de Medidata au dernier trimestre 2023 et pour 2024', Oddo BHF voit celle-ci 'en grande partie compensée par l'excellente dynamique du PLM industriel'.



