Dave & Buster's Entertainment, Inc. est le propriétaire et l'exploitant de 207 établissements en Amérique du Nord qui offrent des expériences de divertissement et de restauration de premier ordre à leurs clients par le biais de deux marques distinctes : Dave & Buster's et Main Event. La société possède environ 152 magasins Dave & Buster's dans 41 États, à Porto Rico et au Canada et offre à ses clients la possibilité de manger, boire, jouer et regarder, le tout en un seul lieu. Chaque magasin propose un menu complet d'entrées et de hors-d'œuvre, une sélection complète de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi qu'un assortiment d'attractions axées sur les jeux, le sport en direct et d'autres événements télévisés. La société exploite également 55 magasins de la marque Main Event dans 18 États du pays, et propose de la nourriture, des boissons et des divertissements, notamment du bowling, du laser tag, des centaines de jeux d'arcade et de la réalité virtuelle. Chacun de ses sites propose également un service de bar complet, avec une variété de bières, de cocktails artisanaux et de spiritueux de première qualité.

Secteur Restaurants et bars