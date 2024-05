DeNA Co. est spécialisé dans les prestations de services multimédias mobiles et en ligne y compris les jeux, e-commerce, etc. La société assure également le développement et l'exploitation des contenus et des applications de divertissement. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit : - jeux (67,3%) ; - sport (14,5%) ; - e-commerce (9,4%) ; - autres (8,8%).

Secteur Logiciels