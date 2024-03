ZURICH (dpa-AFX) - La grande banque suisse UBS a dégradé DHL Group de "Buy" à "Neutral" et a abaissé son objectif de cours de 53 à 41 euros. Après que le groupe de logistique a déçu avec ses chiffres trimestriels et ses perspectives, il réduit ses estimations de résultat opérationnel (Ebit) pour 2024 et 2025, écrit l'analyste Cristian Nedelcu dans une étude publiée lundi. Il s'attend désormais à une reprise plus tardive et plus faible que précédemment dans le secteur du transport express transfrontalier (TDI)./gl/jha/

Publication de l'étude originale : 11.03.2024 / 18:41 / GMT Première diffusion de l'étude originale : 11.03.2024 / 18:41 / GMT