DIAGEO : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Le 29 février 2024 à 10:00 Partager

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur le titre Diageo et révise en hausse son objectif de cours de 3200 à 3400 pence, après un ajustement de ses hypothèses de DCF pour le groupe britannique de spiritueux.



'Le niveau de valorisation actuel présente un point d'entrée attrayant à un moment où les risques ont bien été intégrés et que le groupe devrait renouer avec la croissance sur les prochains mois', estime l'analyste en charge du dossier.



Oddo BHF note comme seul point d'incertitude les effets devises, dépendants de monnaies émergentes très volatiles. 'A très court terme donc, la surperformance du titre Diageo face à Pernod Ricard pourrait s'atténuer', prévient-il.



