DiamondRock Hospitality Company est une société d'investissement immobilier (REIT). La société possède un portefeuille d'hôtels et de centres de villégiature géographiquement diversifiés, concentrés sur les marchés d'accès et les centres de villégiature de destination. Les hôtels de la société comprennent le Chicago Marriott, le Lake Austin Spa Resort, le Kimpton Fort Lauderdale Beach, le Tranquility Bay, le Bourbon Orleans Hotel, le Henderson Beach Resort, le Henderson Park Inn, le Cavallo Point, le Landing, le Kimpton Palomar Phoenix, l'auberge De Sedona, l'Orchards Inn, le Lodge at Sonoma et d'autres encore. La société possède un portefeuille d'environ 35 hôtels et centres de villégiature haut de gamme qui contiennent 9 607 chambres d'hôtes réparties sur 24 marchés différents aux États-Unis. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, DiamondRock Hospitality Limited Partnership. La société opère à New York, Chicago, Boston, San Francisco et Washington, D.C.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé