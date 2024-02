Digital Core REIT est une société de placement immobilier spécialisée dans les centres de données, basée à Singapour. La société possède et exploite des centres de données mondiaux. Les clients de son portefeuille sont des sociétés de cloud computing figurant au classement Fortune Global 500, des fournisseurs mondiaux de colocation et d'interconnexion, des plateformes de médias sociaux et des sociétés de services de technologies de l'information (TI). La société possède un portefeuille diversifié de plus de 11 installations stabilisées productives de revenus, concentrées dans les principaux marchés de centres de données à travers les États-Unis et le Canada. Digital Core REIT Management Pte. Ltd. est un gestionnaire de la société.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé