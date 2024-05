Dream Finders Homes, Inc. (DFHs) est une société de construction de maisons. La société construit des maisons individuelles dans le Sud-Est, le Mid-Atlantic et le Midwest, notamment en Floride, au Texas, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, au Tennessee, au Colorado et dans la région métropolitaine de Washington, D.C., qui comprend la Virginie du Nord et le Maryland. La société a également étendu ses activités à Charleston et Greenville, en Caroline du Sud, et à Nashville, dans le Tennessee. Par l'intermédiaire de ses coentreprises de services financiers, DFH fournit également des services de financement hypothécaire et de titres de propriété aux acheteurs de logements. Elle fournit des services financiers qui offrent une assurance titres principalement par l'intermédiaire de DF Title, LLC, sous le nom de Golden Dog Title & Trust, et des solutions bancaires hypothécaires principalement par l'intermédiaire de sa coentreprise bancaire hypothécaire, Jet HomeLoans, LP. La société vend des maisons sous les marques Dream Finders Homes, DF Luxury, Craft Homes et Coventry Homes.

Secteur Construction de logements