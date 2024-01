DT Midstream, Inc. est un propriétaire, un exploitant et un développeur d'un portefeuille intégré d'actifs dans le secteur intermédiaire du gaz naturel. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Pipeline et Gathering. Le segment Pipeline possède et exploite des gazoducs inter-États et intra-états, des systèmes de stockage et des pipelines latéraux de collecte de gaz naturel. Ce secteur détient également des participations dans des entreprises mises en équivalence qui possèdent et exploitent des gazoducs inter-États. Il s'occupe également du transport et du stockage de gaz naturel pour des clients intermédiaires et des utilisateurs finaux. Le secteur de la collecte possède et exploite des réseaux de collecte de gaz. Ce secteur collecte le gaz naturel à partir de points situés sur les puits des clients ou à proximité, pour le livrer à des usines de traitement, à des gazoducs de collecte en vue d'une collecte ultérieure, ou à des gazoducs de transport, ainsi que les services auxiliaires associés, notamment la compression, la déshydratation, le traitement du gaz, la retenue d'eau, le stockage d'eau, le transport d'eau et l'extraction de sable.