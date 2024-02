Duolingo, Inc. (Duolingo) est une entreprise technologique. L'application phare de la société, Duolingo, est une application d'apprentissage des langues. L'application d'apprentissage des langues Duolingo permet d'apprendre des langues. La société propose des cours dans une quarantaine de langues à plus de 60 millions d'utilisateurs actifs mensuels. L'application est également disponible dans la catégorie éducation sur Google Play et l'App Store d'Apple. Duolingo est également accessible aux ordinateurs de bureau via un navigateur Web à l'adresse https://duolingo.com. Tous les cours de Duolingo sont accessibles gratuitement. Son offre d'abonnement, Super Duolingo, propose aux apprenants des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer leur expérience d'apprentissage. Duolingo a également lancé un plan familial, qui comprend jusqu'à six abonnés dans le cadre d'un plan annuel. Le test d'anglais Duolingo est une évaluation en ligne des compétences en anglais. Toute personne disposant d'un ordinateur, d'une webcam et d'une connexion Internet peut passer le test de n'importe où et à n'importe quel moment.

Secteur Internet