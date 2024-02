Ecovyst Inc. est un fournisseur intégré de catalyseurs et de services spécialisés. La société soutient ses clients dans le monde entier grâce à son réseau de sites de production. La société a deux segments : Ecoservices et Catalyst Technologies. Le segment Ecoservices fournit des services de recyclage d'acide sulfurique et de logistique de bout en bout aux raffineries nord-américaines pour soutenir la production d'alkylate, un composant de mélange d'essence nécessaire pour répondre aux spécifications de l'essence et produire des carburants de qualité supérieure. Ce segment est également un producteur nord-américain d'acide sulfurique vierge à usage unique pour le traitement de l'eau, l'exploitation minière et les applications industrielles. Le segment Catalyst Technologies fournit des produits catalytiques personnalisés et des solutions de traitement aux producteurs et aux donneurs de licence de polyéthylène et de méthacrylate de méthyle (MMA). Ses catalyseurs finis à base de silice et ses supports de catalyseurs sont nécessaires pour produire des plastiques très résistants et très rigides utilisés dans les films d'emballage, les bouteilles, les conteneurs et d'autres applications moulées.

Secteur Chimie diversifiée