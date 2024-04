Elders Limited est une entreprise agroalimentaire basée en Australie. Les activités d'alimentation et de transformation de la société exploitent un parc d'engraissement de bovins de premier ordre en Nouvelle-Galles du Sud. Ses activités comprennent les services ruraux, l'immobilier, l'assurance et les prêts immobiliers. Les secteurs de la société comprennent le réseau de succursales, les produits de gros et les services d'alimentation et de transformation. Le segment Branch Network comprend la fourniture d'une gamme de produits et de services par le biais d'un canal de distribution commun, notamment des produits agricoles de détail, des services d'agence, des services immobiliers et des services financiers. Le segment des produits de gros comprend l'activité des détaillants ruraux indépendants australiens (AIRR) basée à Shepparton, Victoria, soutenue par un réseau de huit entrepôts pour approvisionner les magasins de détail indépendants dans toute l'Australie. Le segment des services d'alimentation et de traitement comprend le parc d'engraissement de Killara, un parc d'engraissement de bovins près de Tamworth en Nouvelle-Galles du Sud. La société possède également des activités d'élevage et d'agence immobilière.

Secteur Pêche et agriculture