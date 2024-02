Chiffre d'affaires des Activités opérationnelles de 571 millions d'euros, confirmant un retour à la croissance du chiffre d'affaires, porté par les activités historiques d'Eutelsat et l’inclusion de l’activité LEO de OneWeb au deuxième trimestre Poursuite de la progression du carnet de commandes des activités LEO malgré les retards du déploiement du segment sol Élaboration de la constellation de satellites OneWeb de nouvelle génération qui garantit la continuité des services existants, accompagnée d'améliorations graduelles des fonctionnalités et des capacités en orbite, permettant de réduire les dépenses d'investissement attendues sur la période comprise entre 2025 et 2030

Le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL), s’est réuni sous la présidence de Dominique D’Hinnin et a arrêté les comptes semestriels au 31 décembre 2023.

Informations financières clés 6M à déc.

2022 6M à déc.

20231 Variation Variation Pro Forma2 P&L Chiffre d’affaires - M€ 573,8 572,6 -0,2% 1,0% Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles - M€ 581,9 571,1 -1,9% 1,2% EBITDA ajusté - M€ 419,0 365,6 -12,7% - Marge EBITDA ajusté - % 73,0% 63,8% -9,2pt - Résultat opérationnel - M€ 151,2 -134,4 n.a. - Résultat net attribuable au Groupe - M€ 51,9 -191,3 n.a. - Structure financière Dette nette - M€ 2 996,0 2 619,1 -376,7 M€ - Dette nette / EBITDA ajusté - X 3,55 4,13 +0,58 pt - Carnet de commandes - Mds€ 3,7 3,9 6,1%

Note : Ce communiqué de presse contient des chiffres dérivés des comptes semestriels consolidés préparés selon la norme IAS 34 et soumis à un examen par les commissaires aux comptes (ISRE 2410). Ils ont été examinés par le Comité d'audit le 14 février 2024 et approuvés par le Conseil d'administration le 15 février 2024. Les procédures d'examen des auditeurs ont été effectuées et le rapport d'EXAMEN est en cours d'émission. Les comptes semestriels consolidés seront disponibles sur le site www.eutelsat.com/investors au début de la semaine prochaine. L'EBITDA ajusté, la marge d'EBITDA ajusté, le ratio dette nette / EBITDA ajusté et le Cash Capex sont considérés comme des indicateurs de performance alternatifs. Leur définition et leur calcul figurent à l'annexe 3 du présent document.

Eva Berneke, Directrice Générale d’Eutelsat Communications, a commenté : « Les performances enregistrées par les activités historiques d'Eutelsat sont conformes aux attentes et permettent de confirmer un retour à la croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2023-24, sous l'effet de la mise en service des satellites EUTELSAT 10B et EUTELSAT KONNECT VHTS. Les activités LEO de OneWeb se poursuivent à un bon rythme, puisque 100 % de la constellation est désormais opérationnelle, et que le carnet de commandes en progression constante. Les retards dans le déploiement des infrastructures au sol ont entraîné un impact sur le chiffre d'affaires, tandis qu'une répartition du chiffre d'affaires plus marquée en faveur de la commercialisation de terminaux utilisateurs s'est répercutée sur les marges, ce qui nous a conduits à revoir nos objectifs pour l'exercice 2023-2024. Nous gardons néanmoins confiance dans les perspectives de OneWeb, et dans le potentiel que présente l'offre unique de services GEO-LEO combinés d'Eutelsat Group. Nous anticipons une accélération du chiffre d'affaires dans les mois à venir, à mesure que la constellation parviendra à assurer une couverture opérationnelle complète du réseau au sol à l'échelle du globe. Le développement de la prochaine génération de la constellation OneWeb est en bonne voie, s'appuyant sur un accroissement graduel des capacités et des fonctionnalités, accompagné d'un élargissement progressif des ressources en orbite existantes. Les dépenses d'investissement prévues pour la période 2025-30 s'en trouveront réduites. »

FAITS MARQUANTS

Le rapprochement entre Eutelsat et OneWeb est désormais effectif depuis septembre 2023.

Des succès opérationnels avec notamment l’entrée en service de KONNECT VHTS et EUTELSAT 10B, ainsi que la finalisation du segment spatial de la constellation de OneWeb.

Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles du premier semestre s'élevant à 571,1 millions d'euros, en hausse de 1,2 % sur une base comparable.

Chiffre d'affaires des Activités opérationnelles du deuxième trimestre en progression de +3,9% sur une base comparable et de 5,4% par rapport au trimestre précédent.

Retour à la croissance des activités historiques d'Eutelsat à compter de l'exercice 2024 grâce notamment à la disponibilité d'EUTELSAT 10B et de la capacité incrémentale d'EUTELSAT KONNECT VHTS.

Les activités LEO de OneWeb affichent un retard par rapport au calendrier initial sous l'effet des retards enregistrés dans le déploiement des infrastructures au sol, mais elles devraient s'accélérer dans les prochains mois avec la multiplication des passerelles, l'objectif étant d'atteindre 90% de couverture d'ici mi-2024.

L'élaboration de la nouvelle génération de la constellation OneWeb est axée sur l'extension progressive des actifs en orbite actuels, ce qui permettra de réduire les dépenses d'investissement prévues pour la période 2025-30.

ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 3

En millions d'euros 6M à déc. 2022 6M à déc. 20231 Variation Réelle Comparable2 Vidéo 365,9 331,1 -9,5% -8,0% Services aux gouvernements 66,9 74,2 11,0% 10,5% Connectivité Mobile 55,9 71,2 27,2% 35,6% Connectivité Fixe 93,2 94,6 +1,5% 9,2% Total Activités Opérationnelles 581,9 571,1 -1,9% 1,2% Autres Revenus -8,1 1,6 n.a. n.a. Total 573,8 572,6 -0,2% 1,0% Taux de change EUR/USD 1,01 1,08

Le chiffre d’affaires total du premier semestre de l’exercice 2023-24 ressort à 572,6 millions d’euros, en repli de 0,2 % sur une base publiée et en hausse de 1,0 % sur une base comparable.

Le chiffre d’affaires des quatre Activités opérationnelles (hors « Autres Revenus ») s’établit à 571,1 millions d’euros, en hausse de 1,2 % sur une base comparable, excluant un effet de change négatif de 18 millions d'euros.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre ressort à 298,7 millions d’euros, en hausse de 3,7 % sur une base comparable. Le chiffre d’affaires des quatre Activités opérationnelles s’établit à 298,6 millions d’euros, en hausse de 3,9 % sur douze mois sur une base comparable, et en hausse de 5,4 %4 par rapport au trimestre précédent.

En millions d'euros T2 2022-23 T2 2023-241 Variation Réelle Comparable2 Vidéo 182,4 167,6 -8,1% -6,4% Services aux gouvernements 32,2 40,7 26,6% 17,4% Connectivité Mobile 30,0 36,0 20,1% 28,2% Connectivité Fixe 46,8 54,3 16,1% 17,6% Total Activités Opérationnelles 291,4 298,6 2,5% 3,9% Autres Revenus -5,0 0,1 n.a. n.a. Total 286,4 298,7 4,3% 3,7% Taux de change EUR/USD 1,00 1,07

Note: Sauf indication contraire, toutes les variations mentionnées ci-après sont sur une base comparable (à périmètre et taux de change constants, non auditée). La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. du S1 2023-24 est converti au taux en vigueur au S1 2022-23 ; ii) la contribution des activités de vente aux particuliers de services haut débit (BigBlu) au chiffre d’affaires du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 est exclue du chiffre d'affaires du S1 2022-23 ; iii) le chiffre d'affaires du S1 2022-23 et celui du S1 2023-24 sont retraités pour inclure la participation de OneWeb comme si la transaction avait été finalisée au 1er juillet 2022 ; iv) l’effet des opérations de couverture de change est exclu.

Vidéo (58 % du chiffre d’affaires)

Pour le premier semestre de l'exercice 2023-24, le chiffre d'affaires de la Vidéo ressort à 331,1 millions d'euros, en repli de 8,0 % sur un an. Cette évolution traduit l'impact du non-renouvellement anticipé d'un contrat de capacité signé avec Digitürk à partir de mi-novembre 2022, ainsi qu’un recul des revenus générés en Europe en raison d’une baisse des volumes auprès de certains distributeurs. Le chiffre d'affaires a également été affecté par l'impact des sanctions prises à l'encontre de certaines chaînes russes et iraniennes.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 167,6 millions d’euros, en baisse de 6,4 % sur un an et en hausse de 1,9 % sur un trimestre. Cette progression s'explique en partie par la signature d’un contrat ponctuel d’environ 3 millions d'euros en Amérique latine, lié à une assistance technique à un client.

Le chiffre d'affaires de la Vidéo Professionnelle, qui représente moins de 10% du chiffre d'affaires de l'activité Vidéo, est lui aussi en déclin, en raison de la persistance de facteurs structurels défavorables.

A l'avenir, les chiffres du second semestre ne refléteront plus l'impact des sanctions prises à l’encontre des chaînes russes et iraniennes, ni le non-renouvellement du contrat Digitürk, ce qui devrait entraîner une évolution du chiffre d'affaires conforme à la tendance générale observée sur le marché, à savoir une baisse se situant dans le milieu de la fourchette à un chiffre.

Services aux gouvernements (13 % du chiffre d’affaires)

Au premier semestre, le chiffre d’affaires des Services aux gouvernements ressort à 74,2 millions d’euros, en progression de 10,5 % sur un an. Il reflète la légère amélioration du taux de renouvellement des contrats passés avec le Département américain de la Défense (DoD) à l'automne (supérieur à 80 %), ainsi que la contribution du contrat EGNOS GEO-4 portant sur le satellite HOTBIRD 13G. Le chiffre d’affaires de cette application inclut également la contribution de OneWeb.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 40,7 millions d'euros, en hausse de 17,4 % sur un an et de 4,2 % par rapport au trimestre précédent.

Le chiffre d'affaires du second semestre bénéficiera de la contribution sur l'ensemble de la période des solutions de connectivité LEO de OneWeb, ainsi que de la contribution du contrat EGNOS GEO-4 sur EUTELSAT HOTBIRD 13G tel que mentionné ci-dessus (devant générer un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros sur 15 ans).

Connectivité Mobile (12 % du chiffre d’affaires)

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de la Connectivité mobile ressort à 71,2 millions d’euros, en rebond de 35,6 % sur un an. Cette progression résulte de la mise en service du satellite haut débit EUTELSAT 10B, pour lequel d’importants engagements fermes ont été souscrits, ainsi que de la commercialisation du dernier faisceau du satellite EUTELSAT QUANTUM auprès d'un client du segment de la mobilité maritime.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 36,0 millions d'euros, en hausse de 28,2 % sur un an et en hausse de 0,2 % par rapport au trimestre précédent. Cette évolution s'explique par un effet de comparaison plus défavorable du fait de la mise en service, évoquée plus haut, d'une capacité incrémentale au cours du premier trimestre.

Pour l’exercice en cours, la Connectivité Mobile devrait enregistrer une croissance à deux chiffres, tirée par une forte demande pour les solutions de connectivité tant GEO que LEO.

Connectivité Fixe (17 % du chiffre d'affaires)

Au premier semestre, le chiffre d'affaires de la Connectivité Fixe ressort à 94,6 millions d'euros, en hausse de 9,2% sur un an, grâce notamment à l'entrée en service d'EUTELSAT KONNECT VHTS, ainsi qu'à la contribution des services de connectivité LEO.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'établit à 54,3 millions d'euros, en hausse de 17,6 % sur un an et de 23,7 % sur une base séquentielle, sous l'effet principalement des contrats qui ont démarré à la mi-octobre suite à l'entrée en service d'EUTELSAT KONNECT VHTS.

Cette dynamique positive devrait se traduire par une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de l'année, grâce à la mise en service d'EUTELSAT KONNECT VHTS et à la contribution des offres de connectivité LEO.

Autres Revenus

Au premier semestre, les Autres Revenus s’élèvent à 1,6 millions d’euros contre -8,1 millions d’euros un an plus tôt. Ils incluent un impact négatif de 2 millions d’euros lié aux opérations de couverture de change euros/dollar contre un effet négatif de 12 millions d’euros l'année précédente

CARNET DE COMMANDES

Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes s’établit à 3,9 milliards d’euros contre 3,7 milliards d’euros au 31 décembre 2022. Cette progression reflète la contribution du carnet de commandes croissant de OneWeb, totalisant désormais 700 millions5 d’euros, en hausse de 23% au cours du trimestre écoulé, partiellement compensée par l'érosion naturelle du carnet de commandes, en particulier dans la Vidéo, en l'absence de renouvellements de contrats significatifs.

Le carnet de commandes équivaut à 3,5 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2022-23, la Vidéo représentant 46 % du total. Cette évolution reflète la forte dynamique du pivot des télécoms.

31 décembre

2022 30 juin

2023 31 décembre

2023 Valeur des contrats (en milliards d'euros) 3,7 3,4 3,9 En année du chiffre d'affaires de l'exercice 3,2 3,0 3,5 Poids de la Vidéo 59% 59% 46%

Note : Le carnet de commandes représente les revenus futurs provenant d’accords de capacité ou de services et peut inclure des contrats pour des satellites en cours d’acquisition. Les « services managés » ne sont pas compris dans le carnet de commandes.

RENTABILITÉ

L’EBITDA ajusté s’élève à 365,6 millions d’euros au 31 décembre 2023 contre 419,0 millions d’euros un an plus tôt, en repli de 12,7 %. La marge d’EBITDA ajusté s’établit à 64,1 % à taux de change constant (63,8 % en publié) comparé à 73,0 % un an plus tôt. La marge d'EBITDA ajusté reflète le rééquilibrage progressif de nos activités vers les applications de la connectivité.

Les charges opérationnelles sont en hausse de 52,2 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, sous l'effet de la consolidation de OneWeb. Cette hausse est en partie compensée par un effet favorable sur le périmètre lié à la cession des activités de vente aux particuliers de services haut débit (BigBlu), ainsi que par une diminution des créances douteuses, en particulier dans l'activité Vidéo.

Le résultat net attribuable au Groupe s'élève à -191,3 millions d'euros, contre +51,9 millions d'euros un an plus tôt. Cette évolution s'explique par :

D'autres charges d'exploitation de -183,9 millions d'euros, contre -34,0 millions d'euros un an plus tôt, principalement en raison de l'ajustement à la juste valeur des actions détenues par Eutelsat avant la fusion.

de -183,9 millions d'euros, contre -34,0 millions d'euros un an plus tôt, principalement en raison de l'ajustement à la juste valeur des actions détenues par Eutelsat avant la fusion. Des dotations aux amortissements en hausse, à -316,1 millions d'euros contre -233,8 millions d'euros un an plus tôt, reflétant la variation du périmètre de OneWeb ainsi que des dotations aux amortissements des actifs en orbite et au sol plus élevées (quatre satellites, HOTBIRD 13F, HOTBIRD 13G, EUTELSAT 10B et EUTELSAT KONNECT VHTS ont été mis en service entre avril et octobre 2023).

en hausse, à -316,1 millions d'euros contre -233,8 millions d'euros un an plus tôt, reflétant la variation du périmètre de OneWeb ainsi que des dotations aux amortissements des actifs en orbite et au sol plus élevées (quatre satellites, HOTBIRD 13F, HOTBIRD 13G, EUTELSAT 10B et EUTELSAT KONNECT VHTS ont été mis en service entre avril et octobre 2023). Un résultat financier net de -60,7 millions d'euros contre -56,0 millions d'euros l'année précédente, reflétant la hausse des taux d'intérêt, partiellement compensée par l'évolution favorable des gains et pertes de change.

de -60,7 millions d'euros contre -56,0 millions d'euros l'année précédente, reflétant la hausse des taux d'intérêt, partiellement compensée par l'évolution favorable des gains et pertes de change. Une charge d'impôt sur les sociétés de 28,5 millions d'euros, contre 0,8 million d'euros un an plus tôt. Cette augmentation s'explique principalement par la reconnaissance d'un impôt différé positif sur le paiement de la bande C ainsi qu'une réduction du taux de l'impôt sur les sociétés en France.

de 28,5 millions d'euros, contre 0,8 million d'euros un an plus tôt. Cette augmentation s'explique principalement par la reconnaissance d'un impôt différé positif sur le paiement de la bande C ainsi qu'une réduction du taux de l'impôt sur les sociétés en France. Des pertes en quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence à hauteur de -23,0 millions d'euros, reflétant la contribution de la participation dans OneWeb pour le premier trimestre, qui s’appliquait l'année dernière à partir du mois de juillet 2022

INVESTISSEMENTS « CASH »

Les investissements « cash » ressortent à 224 millions d’euros contre 194 millions d’euros il y a un an. Cette hausse reflète l’effet périmètre lié à la consolidation de OneWeb, et n’est pas représentatif de la baisse du niveau des investissements « cash », pour Eutelsat ainsi que OneWeb, en raison du phasage des programmes satellitaires et des lancements au cours du premier semestre de l’exercice précèdent.

STRUCTURE FINANCIERE

Au 31 décembre 2023, l'endettement financier net s'élève à 2 619,1 millions d'euros, en baisse de 146,6 millions d'euros par rapport à fin juin 2023. Cette évolution reflète : i) l'encaissement du produit de libération de la phase II de la bande C pour un montant après impôts de 330,4 millions d'euros, et ii) une augmentation des dettes structurées, combinée à iii) une diminution du flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en raison de la consolidation avec OneWeb

Le ratio d’endettement net par rapport à l’EBITDA s’établit ainsi à 4,13x contre 3,55x à fin décembre 2022 et 3,35x à fin juin 2023.

Le coût moyen de la dette tirée par le Groupe après effet des instruments de couverture s’établit à 3,16 % (2,7 % au premier semestre 2022-23). La maturité moyenne pondérée de l’endettement du Groupe s’élève à 3,0 années contre 4,1 années à fin décembre 2022.

La liquidité du Groupe incluant les lignes de crédits disponibles non utilisées ainsi que la trésorerie s’élève à environ 1,8 milliard d’euros.

POINT SUR L’INTEGRATION DE ONEWEB

Le rapprochement entre Eutelsat et OneWeb est effectif depuis fin septembre 2023. Depuis lors, nous nous sommes concentrés sur l'intégration de nos deux sociétés, ainsi que sur le développement opérationnel et commercial de OneWeb :

Le segment spatial de la constellation est entièrement opérationnel et offre des performances éprouvées.

Le carnet de commandes de OneWeb continue de s'étoffer, atteignant désormais 7005 millions d'euros, en hausse de 23% au cours du trimestre écoulé, tandis que nous constatons une forte dynamique commerciale avec plusieurs contrats conclus avec des clients majeurs. Nous progressons dans le déploiement des infrastructures au sol, après les retards récemment annoncés, et nous sommes en bonne voie pour atteindre une couverture réseau de 90 % d'ici à la mi-2024.

L'avancement de l'intégration nous permet de confirmer les synergies attendues suite au rapprochement. En particulier, les synergies de coûts6 sont en bonne voie et nous avons la possibilité de dépasser notre plan initial.

Les synergies en matière de dépenses d'investissement sont également confirmées. Dans le cadre de l'évaluation des besoins de la nouvelle génération de la constellation OneWeb (Next Gen), Eutelsat Group poursuit comme prévu ses efforts de mise en œuvre de solutions privilégiant la continuité de service et la montée en puissance graduelle des services OneWeb. Cette démarche s'appuie sur l'expérience commerciale et opérationnelle obtenue auprès des marchés, à présent que la constellation est entrée en service.

La constellation Next Gen offrira de la capacité supplémentaire et des performances améliorées par rapport à la première génération (Gen 1), et il sera ainsi possible de faire évoluer à la fois les services et les performances de la constellation de manière progressive.

Le coût de cette approche est inférieur aux estimations précédentes pour la mise en place de OneWeb Next Generation.

En conséquence, nous ajustons nos prévisions d'investissement « cash » à moyen terme : les investissements « cash » pour l'exercice 2024 devraient se maintenir dans une fourchette comprise entre 600 et 650 millions d'euros. Pour la période comprise entre les exercices 2025 et 2030, les investissements « cash »7 après prise en compte des synergies devraient désormais se situer dans une fourchette annuelle moyenne comprise entre 600 et 700 millions d'euros (contre 725 à 875 millions d'euros par an précédemment).

PERSPECTIVES ET OBJECTIFS FINANCIERS

Les activités historiques d'Eutelsat Group demeurent en ligne avec les performances attendues et permettent de confirmer un retour à la croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2023-24, sous l'effet principalement de la mise en service des satellites EUTELSAT 10B et EUTELSAT KONNECT VHTS.

Malgré une progression satisfaisante, puisque 100 % des satellites LEO ont été mis en orbite et que le carnet de commandes était en croissance à la fin du dernier trimestre, comme indiqué dans notre Trading Update du 29 janvier 2024, les résultats enregistrés par les activités LEO de OneWeb montrent un certain retard par rapport au calendrier initial. Cette situation s'explique par des retards dans le déploiement des infrastructures au sol, ce qui a une incidence sur le chiffre d'affaires, en particulier dans le segment de la mobilité et dans certaines régions où les conditions d'accès au marché n'ont pas encore été réunies. Elle s’explique également par une répartition du chiffre d'affaires plus marquée que prévu en faveur de la commercialisation de terminaux utilisateurs, facteur qui se répercute sur les marges.

Le déploiement des infrastructures au sol est en bonne voie, devant être achevé à 90 % au deuxième trimestre 2024. Les engagements précontractuels souscrits auprès de nos principaux clients se poursuivent à un rythme soutenu et le Groupe estime être en bonne voie pour atteindre ses objectifs à plus long terme.

Cette dynamique ne suffira cependant pas à combler l'écart enregistré par rapport à nos prévisions à court terme, ce qui nous conduit à réviser nos objectifs financiers pour l'exercice 2023-24 comme suit (sur la base d'un taux de change euro/dollar de 1,00)8:

Le chiffre d'affaires est désormais attendu dans une fourchette comprise entre 1,25 milliard d'euros et 1,3 milliard d'euros (contre 1,32 milliard d'euros à 1,42 milliard d'euros précédemment).

L'EBITDA ajusté est attendu dans une fourchette comprise entre 650 et 680 millions d'euros (contre 725 à 825 millions d'euros précédemment).

Après prise en compte des synergies, les d'investissement « cash » pour l'exercice 2024 devraient être comprises entre 600 millions et 650 millions d'euros ; les investissements « cash » 7 devraient se maintenir dans une fourchette annuelle moyenne comprise entre 600 millions d’euros et 700 millions d’euros pour les exercices 2025 à 2030 (contre 725 millions et 875 millions d'euros par an précédemment);

devraient se maintenir dans une fourchette annuelle moyenne comprise entre 600 millions d’euros et 700 millions d’euros pour les exercices 2025 à 2030 (contre 725 millions et 875 millions d'euros par an précédemment); Nous continuons en outre à viser, à moyen terme, un ratio d’endettement net sur EBITDA ajusté d'environ 3x.

Afin de procéder à une évaluation plus précise des perspectives compte tenu du développement rapide des activités de OneWeb, les objectifs financiers pour l'exercice 2024-25 seront réévalués et communiqués à l'occasion de la publication des résultats de l'exercice 2023-24 d'Eutelsat Group le 2 août 2024 ; les objectifs précédemment communiqués pour l'exercice 2024-25 sont dans l'intervalle suspendus.

La Direction demeure confiante dans les perspectives de OneWeb et dans le potentiel que représente l'offre unique de services GEO-LEO combinés d'Eutelsat Group. À mesure que la constellation parviendra à assurer une couverture opérationnelle complète à l'échelle du globe, le Groupe anticipe une accélération de son chiffre d'affaires ; il poursuit son objectif d'un taux de croissance annuel composé (CAGR) à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son EBITDA ajusté entre les exercices 2024 et 2028.

Note : Ces objectifs sont basés sur le plan de déploiement nominal mis à jour et publié dans la Présentation des résultats semestriels de l’exercice 2023-2024. Ils supposent qu'il n'y ait pas de détérioration significative du chiffre d’affaires généré par les clients russes.

EVOLUTION DE LA FLOTTE GEOSTATIONNAIRE

Depuis le 1er juillet 2023, les changements suivants sont intervenus dans la flotte géostationnaire :

EUTELSAT 10B est entrée en service en juillet 2023.

EUTELSAT 33F, anciennement HOTBIRD 13Bc est entré en service à 33°E en septembre 2023 en remplacement d'EUTELSAT 33E, qui est relocalisé sur l'arc américain.

KONNECT VHTS est entré en service opérationnel en octobre 2023.

HOTBIRD 13F est entré en service à 13°E en septembre 2023.

EUTELSAT 12WE a été désorbité en juillet 2023.

EUTELSAT 10A a été désorbité en novembre 2023.

EUTELSAT 113 West A a cessé d’opérer en janvier 2024.

À la suite de ces opérations, la flotte géostationnaire compte 35 satellites

GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L'ENTREPRISE

Gouvernance

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Eutelsat Communications s'est tenue le 23 novembre 2023 à Paris. L'ensemble des résolutions présentées ont été approuvées. Elles portaient notamment sur :

L'approbation des comptes

La rémunération des mandataires sociaux et la politique de rémunérations

L'autorisation accordée au Conseil d'administration de procéder à l'achat d'actions de la Société

Évolution au sein du Comité exécutif d'Eutelsat Group:

David Bertolotti, Directeur juridique et Secrétaire général, quittera Eutelsat Group fin février 2024 pour rejoindre le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France. Après son départ, les équipes placées actuellement sous sa responsabilité rejoindront de nouveaux départements : la Direction des Affaires institutionnelles et internationales sera rattachée à la Direction de la Stratégie et des Ressources (Jean-Hubert Lenotte), les fonctions CISO, Sécurité, Juridique et Conformité seront regroupées avec les fonctions RH, Transformation et Communication interne au sein d'un nouveau Secrétariat général (Anne Carron).

Joanna Darlington est nommée Directrice de la communication et des relations investisseurs le 2 janvier 2024, succédant à Vanessa Mahoney.

Responsabilité sociale de l'entreprise

Le 12 septembre 2023, Eutelsat a publié la Déclaration de Performance Extra-Financière du Groupe au titre de l'exercice 2022, laquelle est intégrée dans le Document de Référence Universel. Cette déclaration fait ressortir les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, en apportant des précisions sur la politique RSE du Groupe et sur son empreinte carbone, ainsi qu'un rapport sur les indicateurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Le 19 octobre 2023, le Groupe a annoncé sa feuille de route en matière d'environnement assortie d'objectifs ambitieux visant à réduire son impact carbone et à lutter contre le changement climatique, conformément aux exigences de l'Accord de Paris. D'ici 2030, Eutelsat s'engage à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie (Scopes 1+2) par rapport à l'année de référence 2021. Le Groupe entend présenter ces objectifs cette année aux responsables de la Science Based Targets initiative (SBTi) afin de faire évaluer et valider ces objectifs par un organisme indépendant.

Faisant suite à l'intégration de OneWeb dans ses activités, Eutelsat Group élargira le périmètre de calcul de ses émissions du Scope 3 pour y inclure la constellation de satellites en orbite basse (LEO) et les infrastructures au sol terrestres associées.

Présentation des résultats semestriels

Documentation

Les comptes semestriels consolidés seront disponibles sur le site www.eutelsat.com/investors au début de la semaine prochaine

Calendrier financier

Le calendrier financier ci-dessous est fourni à titre d'information uniquement. Il est susceptible d'être modifié et sera régulièrement mis à jour.

14 mai 2024 : Chiffre d'affaires du troisième trimestre et des neuf mois de l'exercice 2023-24

2 août 2024 : Résultats de l'exercice annuel 2023-24

À propos d’Eutelsat Group

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites.

Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes représentant plus de 50 nationalités différentes.

Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL.

Pour en savoir plus, consultez le site www.eutelsat.com

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées.

Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment les risques liés à la crise sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des dysfonctionnements de satellites ou encore l’impossibilité de mener le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus, certains risques liés à l’évolution du marché des télécommunications par satellite liés à sa situation concurrentielle ou aux changements technologiques qui l’affectent, des risques liés au caractère international de la clientèle et des activités du Groupe, des risques liés à l’application de la règlementation internationale en matière de coordinations de fréquences et des risques financiers liés par exemple à la garantie financière accordée au fond de pension fermée de l’organisation intergouvernementale et au risque de change.

Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable.

Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe.

ANNEXES

Annexe 1 : Données financières supplémentaires

Extrait du compte de résultat consolidé (en millions d’euros)

Six mois clos le 31 décembre 2022 20231 Change (%) Chiffre d’affaires 573,8 572,6 -0,2% Charges opérationnelles (154,8) (207,0) 33,7% EBITDA Ajusté 419,0 365,6 -12,7% Dotations aux amortissements (233,8) (316,1) 35,2% Autres produits et charges opérationnelles (34,0) (183,9) n.a. Résultat opérationnel 151,2 (134,4) n.a. Résultat financier (56,0) (60,7) -8,7% Impôt sur les sociétés (0,8) 28,5 n.a. Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (39,1) (23,0) -41,2% Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (3,4) 1,2 n.a. Résultat net attribuable au Groupe 51,9 (191,3) n.a.

Extrait du tableau de flux de trésorerie consolidé (en millions d’euros)

Six mois clos le 31 décembre 2022 2023 Résultat net 55,3 -189,5 Résultat des sociétés mises en équivalence 39,1 23,0 Charges d’impôts et d’intérêts, autres éléments d’exploitation9 57,8 111,7 Dotations aux amortissements et aux provisions 246,8 413,3 Impôts différés -15,8 -30,2 Variations des clients et comptes rattachés 6,3 -9,1 Variations des actifs sur contrats clients et autres actifs 8,1 -36,3 Variations des fournisseurs et comptes rattachés 5,1 -15,1 Variations des passifs de contrats clients et autres passifs -37,0 3,5 Impôts payés -12,4 15,3 Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 353,3 286,5 Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles -166,5 -294,7 Acquisitions de titres de participation et autres mouvements10 -29,2 298,0 Trésorerie utilisée par les opérations d’investissement -195,7 3,3 Distributions -80,6 0,0 Remboursement des emprunts11 -300,0 -164,0 Remboursement des dettes locatives -27,8 -19,0 Frais d'émission d'emprunt - -2,4 Intérêts et autres frais financiers payés -77,4 -85,6 Opérations relatives aux participations ne donnant pas le contrôle12 -15,5 -26,0 Primes et soultes payées sur instruments financiers dérivés -31,0 - Produits de la cession d'actifs13 - 330,4 Augmentation de la dette et autres - 90,0 Trésorerie utilisée par les opérations de financement -532,2 123,4 Incidence des variations de change sur la trésorerie 1,7 1,7 Augmentation/(Diminution) de la trésorerie -373,0 415,0 Trésorerie à l’ouverture de la période 680,5 482,2 Trésorerie à la clôture de la période 307,4 897,2

Annexe 2: Revenus trimestriels par application

Chiffre d’affaires par application (en millions d’euros)

Le tableau ci-dessous indique le chiffre d’affaires trimestriel tel que publié.

In € millions T1 T2 T3 T4 Exercice T1 T21 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2023-24 2023-24 Vidéo 183,5 182,4 169,3 169,5 704,8 163,5 167,6 Services aux Gouvernements 34,7 32,2 31,4 45,1 143,4 33,5 40,7 Connectivité Mobile 25,9 30,0 26,9 27,3 110,1 35,2 36,0 Connectivité Fixe 46,4 46,8 44,0 40,6 177,8 40,2 54,3 Chiffre d’affaires des activités opérationnelles 290,5 291,4 271,6 282,6 1 136,1 272,5 298,6 Autres revenus (3,1) (5,0) 0,4 3,0 (4,8) 1,5 0,1 Chiffre d’affaires 287,4 286,4 272,0 285,5 1 131,3 274,0 298,7

Annexe 3: Autres indicateurs de performance

Outre les agrégats directement lisibles dans ses comptes consolidés, le Groupe communique sur des indicateurs alternatifs de performance, qu’il estime pertinents pour mesurer ses performances financières. Ces indicateurs sont au nombre de trois : l’EBITDA Ajusté, le ratio nette dette sur l’EBITDA Ajusté at les Investissements « cash ». Ces indicateurs font l’objet d’une réconciliation avec les comptes consolidés.

EBITDA Ajusté, marge d’EBITDA Ajusté et Dette nette / EBITDA Ajusté ratio

Conformément aux recommandations de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), à compter du 30 juin 2023, l'« EBITDA » d'Eutelsat sera désigné sous le terme « EBITDA ajusté ». Cette évolution terminologique n'affecte aucunement le calcul de l'indicateur.

L’EBITDA Ajusté reflète la rentabilité du Groupe avant prise en compte des Dotations aux amortissements, des charges financières et de la charge d’impôt. Il s’agit d’un indicateur fréquemment utilisé dans le secteur des Services Fixes par Satellites. Le tableau ci-dessous montre le calcul de l’EBITDA Ajusté à partir du compte de résultat pour le premier semestre 2022-23 et le premier semestre 2023-24 :

Six mois clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2022 20231 Résultat opérationnel 151,2 (134,4) + Dotation aux amortissements 233,8 316,1 - Autres produits et charges opérationnels 34,0 183,9 EBITDA Ajusté 419,0 365,6

La marge d’EBITDA Ajusté correspond au rapport de l’EBITDA Ajusté au chiffre d’affaires de l’exercice:

Six mois clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2022 20231 EBITDA Ajusté 419,0 365,6 Chiffre d’affaires 573,8 572,6 Marge d’EBITDA Ajusté (en % du chiffre d’affaires) 73,0 63,8

À taux de change constant, la marge d’EBITDA Ajusté aurait été de 64,1% as of 31 décembre 2023.

Le ratio nette dette sur EBITDA Ajusté s’obtient de la manière suivante :

Six mois clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2022 20231 EBITDA Ajusté sur douze mois glissants 844,9 634,2 Dette Nette à la clôture14 2 996,0 2 619,1 Dette nette / EBITDA Ajusté 3,55x 4,13x

Investissements « cash »

Le Groupe peut être amené à opérer de la capacité dans le cadre de contrats de location ou à financer tout ou partie de certains programmes de satellites en faisant appel à des agences de crédit export ou à d’autres facilités bancaires, donnant lieu à des décaissements qui ne sont pas reflétés dans la ligne « acquisition de satellites et d’autres immobilisations corporelles et incorporelles ».

Des Investissements « cash » qui incluent également les décaissements liés aux éléments cités ci-dessus sont donc communiqués afin de refléter l’ensemble des dépenses d’investissement du Groupe sur l’exercice. Par ailleurs, en cas de perte partielle ou totale d’un satellite, dans la mesure où les investissements « cash » publiés intègrent les investissements dans un actif qui est inopérable ou partiellement inopérable, le montant du produit de l’assurance est déduit des investissements « cash ».

Le montant d’investissement « cash » couvre donc les acquisitions de satellites et d’autres immobilisations corporelles ou incorporelles, les paiements au titre des facilités de crédit à l’exportation ou des autres facilités bancaires finançant les investissements ainsi que les paiements au titre des dettes locatives. Le cas échéant, il est net du montant de la prime d’assurance.

Le tableau ci-dessous montre le calcul des investissements « cash » pour le premier semestre des exercices 2022-23 et 2023-24 :

Six mois clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2022 20231 Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles (166,5) (139,8) Produits d’assurance reçus - - Remboursement des crédits exports et des dettes locatives 15 (27,8) (84,1) Investissements « cash » (194,3) (223,9)

_____________________

1 Comprenant la participation de OneWeb à compter du 1er octobre 2023.

2 Variation à taux de change et périmètre constants (non auditée). La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. du S1 2023-24 est converti au taux en vigueur au S1 2022-23 ; ii) la contribution des activités de vente aux particuliers de services haut débit (BigBlu) au chiffre d’affaires du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2022 est exclue du chiffre d'affaires du S1 2022-23 ; iii) le chiffre d'affaires du S1 2022-23 et celui du S1 2023-24 sont retraités pour inclure la participation de OneWeb comme si la transaction avait été finalisée au 1er juillet 2022 ; iv) l’effet des opérations de couverture de change est exclu.

3 Les contributions de chaque activité opérationnelle au chiffre d’affaires sont calculées hors « Autres Revenus ».

4 Variation à taux de change et périmètre constants (non auditée). La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. du S1 2023-24 est converti au taux en vigueur au S1 2022-23 ; ii) la contribution des activités de vente aux particuliers de services haut débit (BigBlu) au chiffre d’affaires du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2022 est exclue du chiffre d'affaires du S1 2022-23 ; iii) le chiffre d'affaires du S1 2022-23 et celui du S1 2023-24 sont retraités pour inclure la participation de OneWeb comme si la transaction avait été finalisée au 1er juillet 2022 ; iv) l’effet des opérations de couverture de change est exclu.

5 Convertis en Euros et excluant les accords intra-groupes.

6 Synergies de coûts avant impôts de plus de 80 millions d'euros d'ici la cinquième année de la fusion.

7 Sur la base du plan de déploiement nominal pour la flotte GEO et la constellation LEO, à l'exclusion des projets non engagés.

8 Données pro-forma sur la base des résultats OW sur 12 mois (consolidation effective à partir du 1er octobre 2023).

9 Inclut principalement l'impact de l'ajustement de la juste valeur de l'investissement OneWeb pour -78 millions d’euros.

10 Inclut un tirage de crédit pour 155,0 millions d’euros et la trésorerie acquise de OneWeb de 138,2 millions d’euros.

11 Inclut le remboursement des lignes de crédit Eutelsat SA et OneWeb Holding Ltd en juillet et novembre 2023 pour des montants respectifs de 65,1 millions d’euros et 93,0 millions d’euros.

12 Incluent le paiement d’un complément de prix lié à l’acquisition des parts minoritaires pour 26 millions d’euros.

13 Incluent le produit de libération de la bande C pour un montant net d’impôts de 330 millions d’euros.

14 L’endettement net comprend l’ensemble des dettes bancaires, des obligations ainsi que les dettes locatives, les dettes structurées et la part « change » du cross-currency swap diminuées des disponibilités et des valeurs mobilières de placement (net des soldes créditeurs de banques). Son calcul sera détaillé dans la note 6.4.3 de l’annexe aux comptes consolidés.

15 Inclus dans les lignes « Remboursement des emprunts » et « Remboursement des dettes locatives » du tableau de flux de trésorerie.

