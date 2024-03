Toute première activation de services terrestres dans le Nord et le Sud de l'Australie, de services maritimes dans les eaux australiennes et d’un service commercial en Nouvelle-Zélande Accord pluriannuel de plusieurs millions de dollars permettant à Sat One de proposer des services de connectivité à haut débit et à faible latence dans les régions les plus reculées Partenariat s'appuyant sur la dynamique de déploiement des services OneWeb en Australasie

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240326268033/fr/

Eutelsat Group (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) vient d'annoncer la signature d'un partenariat avec la société Sat One portant sur l'activation inédite de services terrestres dans les régions isolées du Nord et du Sud de l'Australie, de services maritimes dans les eaux australiennes, ainsi que d'un service commercial en Nouvelle-Zélande, grâce à la constellation de satellites LEO d’Eutelsat OneWeb.

Le fournisseur de services satellitaires Sat One et Eutelsat OneWeb ont en effet conclu un accord pluriannuel portant sur plusieurs millions de dollars, en vertu duquel Sat One pourra proposer à ses clients situés dans les régions les plus reculées des services de connectivité à haut débit et à faible latence. Les satellites LEO d'Eutelsat OneWeb étant à présent opérationnels sur les territoires australien et néo-zélandais, Sat One a pu entamer le déploiement de ses services à destination des entreprises, notamment les exploitations minières, des populations isolées, ainsi que des clients du secteur maritime.

« Ce jour annonce un tournant dans la connectivité qui s’adaptera en fonction des paysages terrestres et maritimes propres à l'Australasie », a déclaré Daniel Fairbairn, CEO de Sat One. « Le partenariat que nous venons de conclure avec Eutelsat OneWeb nous place en tête des acteurs du marché dans la fourniture de services LEO à la fois résilients, à haut débit et à faible latence, conçus pour braver les contraintes inhérentes aux régions reculées, au climat tropical humide, aux conditions climatiques très rigoureuses de la Nouvelle-Zélande, ainsi qu’aux milieux maritimes les plus rudes. Notre objectif est de permettre aux entreprises de rester connectées et compétitives, quelles que soient les conditions d'éloignement ou les contraintes propres à leurs activités. Sat One est sans conteste l'interlocuteur privilégié des clients en quête de services LEO destinés aux professionnels. »

Cyril Dujardin, Co-Président de la branche Connectivité d'Eutelsat Group, a déclaré : « Nous nous félicitons d'annoncer le déploiement de nos services LEO à destination des clients australiens et néo-zélandais. Acteur de confiance sur le marché de la connectivité, Sat One saisit parfaitement les attentes spécifiques et complexes du monde des entreprises et du secteur maritime. Nous nous réjouissons de la mise en route de ces services et espérons continuer à renforcer notre partenariat avec Sat One. »

Cette activation s'inscrit dans le prolongement du lancement, le mois dernier, des liaisons de raccordement (backhaul) LEO d'Eutelsat OneWeb en Australie par l'opérateur de télécommunications australien Telstra.

À propos d’Eutelsat Group

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes représentant 50 nationalités différentes. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL.

Pour en savoir plus, consultez le site www.eutelsat.com

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées. Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment les risques liés à la crise sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des dysfonctionnements de satellites ou encore l’impossibilité de mener le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus, certains risques liés à l’évolution du marché des télécommunications par satellite liés à sa situation concurrentielle ou aux changements technologiques qui l’affectent, des risques liés au caractère international de la clientèle et des activités du Groupe, des risques liés à l’application de la règlementation internationale en matière de coordinations de fréquences et des risques financiers liés par exemple à la garantie financière accordée au fond de pension fermée de l’organisation intergouvernementale et au risque de change. Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe.applicable law.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240326268033/fr/