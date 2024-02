EverQuote, Inc. exploite une place de marché en ligne pour l'achat d'assurance et la mise en relation des consommateurs avec les fournisseurs d'assurance. La plateforme technologique et de données de la société met en relation les consommateurs cherchant à acheter une assurance avec les options de son réseau de fournisseurs d'assurance, y compris ses propres agents directs au consommateur (DTC). La plateforme technologique de l'entreprise combine des logiciels développés en interne, des logiciels tiers et des logiciels libres. Ses sites web et ses services de soutien, ainsi que ses environnements de développement et de test, sont hébergés chez divers fournisseurs de services en nuage. Elle utilise des solutions de réseau de diffusion de contenu pour l'accès local à ses produits. Les fournisseurs d'assurance clients de la société comprennent des compagnies d'assurance et des agents tiers qui souscrivent des polices d'assurance automobile, habitation et locataire, vie et/ou santé pour les consommateurs, soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents.

Secteur Internet