Evolent Health, Inc. est une société de soins de santé qui fournit des solutions cliniques et administratives aux payeurs et aux fournisseurs. La société aide les systèmes de santé et les organisations de médecins, ainsi que les plans de santé, à faire évoluer leurs modèles d'entreprise du remboursement traditionnel à l'acte vers des soins fondés sur la valeur. La société opère à travers deux segments : Clinical Solutions et Evolent Health Services. Le secteur des solutions cliniques comprend ses solutions de gestion de spécialités et de coût total des soins pour les médecins, ainsi que les marques New Century Health, Vital Decisions, IPG, NIA et Evolent Care Partners. Son segment Solutions cliniques propose deux solutions, à savoir les services de gestion des soins spécialisés et la gestion du coût total des soins. Ses services de gestion des soins comprennent la performance de la santé de la population et l'alignement des réseaux de distribution. Le segment Evolent Health Services comprend une plateforme intégrée de soins à valeur ajoutée conçue pour aider ses clients à gérer et administrer la santé des patients.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés