Eyepoint Pharmaceuticals, Inc. est une société pharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits ophtalmiques pour le traitement des maladies oculaires. Le pipeline de la société s'appuie sur sa technologie Durasert (Durasert) pour l'administration de médicaments intraoculaires, y compris l'administration d'EYP-1901, un traitement intravitréen expérimental à administration prolongée en phase II d'essais cliniques. Le produit commercial de la société, YUTIQ, est un traitement de l'uvéite chronique non infectieuse affectant le segment postérieur de l'œil, administré une fois tous les trois ans, qui utilise une formulation non érodable de Durasert. Son produit commercial comprend également DEXYCU, qui est administré en une seule dose directement dans le site chirurgical à la fin de la chirurgie oculaire et qui est un produit intraoculaire à longue durée d'action pour le traitement de l'inflammation postopératoire. Ses autres produits sont ILUVIEN, Retisert et Vitrasert.

Secteur Produits pharmaceutiques