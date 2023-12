Farmland Partners Inc. est une société immobilière à gestion interne qui possède et cherche à acquérir des terres agricoles en Amérique du Nord et accorde des prêts aux agriculteurs garantis par des biens immobiliers agricoles. La société possède et/ou gère plus de 178 000 acres dans 20 États, dont l'Alabama, l'Arkansas, la Californie, le Colorado, la Floride, la Géorgie, l'Illinois, l'Indiana, l'Iowa, le Kansas, la Louisiane, le Michigan, le Mississippi, le Missouri, le Nebraska, la Caroline du Nord, l'Oklahoma, la Caroline du Sud, le Texas et la Virginie. En outre, elle possède des terrains et des bâtiments pour quatre concessions de matériel agricole dans l'Ohio, loués à Ag Pro sous la marque John Deere. Son portefeuille couvre de nombreux marchés de terres agricoles et de types de cultures. Il est utilisé pour les cultures primaires, telles que le maïs, le soja, le blé, le riz et le coton, et pour les cultures spécialisées, telles que les amandes, les agrumes, les myrtilles et les légumes. En outre, dans le cadre du programme de prêts FPI, elle accorde des prêts à des agriculteurs tiers (locataires ou non). Elle compte environ 26 types de cultures et plus de 100 locataires.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé