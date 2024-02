La Federal Agricultural Mortgage Corporation est une société à charte fédérale, appartenant à ses actionnaires, qui associe des capitaux privés et un parrainage public pour servir un objectif public. Elle exerce ses activités sur le marché secondaire à travers ses deux secteurs d'activité, Agricultural Finance et Rural Infrastructure Finance. Ses segments comprennent Farm & Ranch, Corporate AgFinance, Rural Utilities, Renewable Energy, Funding and Investments. Son segment Farm & Ranch comprend le portefeuille de titres du ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et les prêts aux exploitations agricoles et aux ranchs. Son segment Corporate AgFinance comprend des prêts et des titres AgVantage pour les exploitations agricoles, les agro-industries axées sur la transformation des aliments et des fibres, et d'autres productions de la chaîne d'approvisionnement. Le segment Renewable Energy comprend des prêts pour des projets d'énergie solaire et éolienne en milieu rural. Son segment Rural Utilities comprend des prêts aux coopératives rurales de production et de transmission d'électricité, aux coopératives de distribution et aux fournisseurs de télécommunications.

Secteur Services financiers aux entreprises