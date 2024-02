Fiverr International Ltd est une place de marché mondiale basée en Israël qui met en relation des travailleurs indépendants et des entreprises pour des services numériques. La plateforme de l'entreprise repose sur un catalogue comprenant plusieurs catégories d'offres de services productifs, appelées "Gigs". Chaque prestation a une portée, une durée et un prix clairement définis, ainsi que des commentaires générés par l'acheteur. En utilisant les outils de recherche ou de navigation de l'entreprise, les acheteurs peuvent trouver et acheter des services, tels que la conception de logos, la création et le montage de vidéos, le développement Web et la rédaction de blogs, à des prix variables. Les offres promotionnelles et Seller Plus offrent des possibilités de publicité et des outils pour les freelances. Fiverr Workspace offre aux freelances une solution logicielle pour gérer leurs activités avec leurs clients. Les offres de formation et de développement sont proposées par Fiverr Learn et CreativeLive. ClearVoice propose une solution de marketing de contenu par abonnement, WorkingNotWorking offre un accès payant aux talents créatifs et Stoke Talent propose un système de gestion des freelances.

Secteur Internet