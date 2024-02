Forestar Group Inc. est une société de développement de lots résidentiels. La société se concentre principalement sur la réalisation d'investissements dans l'acquisition et l'aménagement de terrains afin de vendre des lots résidentiels unifamiliaux finis à des constructeurs de maisons. La société exerce ses activités par le biais de son secteur immobilier. Le segment immobilier acquiert principalement des terrains et installe des infrastructures pour des communautés résidentielles unifamiliales, et ses revenus proviennent généralement de la vente de lots résidentiels unifamiliaux finis à des constructeurs de maisons locaux, régionaux et nationaux. Son segment immobilier mène une gamme d'activités de planification et de gestion de projet liées à l'autorisation, l'acquisition, le développement communautaire et la vente de lots résidentiels. La société est présente sur plus de 52 marchés et dans environ 20 États. Sa position en matière de lots consistait en 90 100 lots résidentiels, dont environ 61 800 étaient détenus et 28 300 étaient contrôlés par le biais de contrats d'achat.

Secteur Construction et ingénierie