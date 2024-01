Fortuna Silver Mines Inc. est une société canadienne d'exploitation de métaux précieux qui possède cinq mines en Argentine, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mexique, au Pérou et en Afrique de l'Ouest. Les mines qu'elle exploite sont la mine Caylloma, la mine Lindero, la mine San Jose, la mine Seguela Gold, la mine Yaramoko et la mine Diamba Sud. La mine Caylloma est située dans le district minier de Caylloma, à environ 225 kilomètres au nord-ouest d'Arequipa, au Pérou. La mine San Jose produit de l'argent et de l'or. La mine Caylloma produit de l'argent, de l'or, du zinc et du plomb. La mine San Jose est située dans le district minier de Taviche, dans le centre de l'État d'Oaxaca, au sud du Mexique. La mine Yaramoko est située dans la région de la ceinture de roches vertes de Hounde, dans la province de Bale, au sud-ouest du Burkina Faso. La propriété est située à environ 200 kilomètres au sud-ouest de la capitale Ouagadougou. La mine Seguela, en Côte d'Ivoire, comprend les gisements Antenna, Koula, Agouti, Boulder, Ancien et Sunbird. La mine Lindero se trouve dans la Puna argentine, une région froide et sèche.

Secteur Sociétés minières intégrées