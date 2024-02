Gamma Communications plc est un fournisseur de communications unifiées en tant que service (UCaaS) sur les marchés commerciaux du Royaume-Uni et de l'Europe. Les segments de la société comprennent les fonctions UK Indirect, UK Direct, European et Central. Le segment UK Indirect vend ses produits à des partenaires de distribution. Le segment UK Direct vend ses produits aux utilisateurs finaux dans les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises et le secteur public, ainsi qu'un emballage de service associé. Le segment européen comprend les ventes réalisées en Europe par Gamma Communications Benelux B.V. et ses filiales aux Pays-Bas, par VozTelecom Oigaa360 S.A.U. et ses filiales en Espagne, et par Gamma DE GmbH et ses filiales en Allemagne. Elle développe et fournit des services UCaaS, des centres de contact en tant que service (CCaaS), des services de communication vocale, de données et de communication mobile pour les entreprises de toutes tailles. Son portefeuille de services comprend des services stratégiques, des services stratégiques et des services stratégiques.

Secteur Services et conseils en informatique