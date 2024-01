Gateley (Holdings) Plc est une société de services juridiques et professionnels. La société fournit des services juridiques commerciaux ainsi que des services de conseil professionnels complémentaires. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Corporate, Business Service, People et Property. Le segment Corporate comprend les services bancaires, les services aux entreprises, les services commerciaux, les services de technologie et de données, les services de conseil en restructuration et les services fiscaux. Le segment Business Service comprend les services de recouvrement complexes et internationaux, la résolution des litiges commerciaux, la propriété intellectuelle, la défense réglementaire et commerciale, et tweed (droit de la réputation, des médias et de la protection de la vie privée). Le segment Personnes comprend l'emploi, les pensions et les clients privés. Le secteur immobilier comprend la construction, la planification, l'immobilier, la résolution des litiges immobiliers et l'unité de développement résidentiel. Les filiales de la société comprennent Entrust Pension Limited, Gateley Capitus Limited, Gateley Hamer Limited, International Investments Services Limited et Kiddy & Partners Limited.