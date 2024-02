Generac Holdings, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de production d'électricité primaire et de secours à destination des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels. Les produits du groupe incluent des générateurs, des dispositifs de stockage d'énergie, des systèmes de contrôle de l'électricité, des équipements électriques, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements destinés au secteur résidentiel (63,8%) : générateurs de secours, portables et à moteur alimentés au gaz naturel, au propane ou au carburant, commutateurs, etc. ; - équipements destinés aux secteurs industriels et commerciaux (27,6%) : générateurs stationnaires, conteneurisés, industriels et de secours alimentés au gaz naturel, au propane, au carburant, etc., systèmes avancés et plateformes logicielles de contrôle de l'énergie, commutateurs, systèmes d'alimentation modulaire, etc. ; - autres (8,6%). 84,7% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Equipements et composants électriques