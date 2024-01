GFH Financial Group BSC est une banque d'investissement islamique de gros basée à Bahreïn. La société opère dans les segments suivants : Le segment de la banque d'investissement, qui se concentre sur les activités de capital-investissement et de gestion d'actifs ; le segment de la banque commerciale, qui comprend toutes les activités de banque d'entreprise et de banque de détail du groupe conformes à la charia, fournies par la filiale du groupe, Khaleeji Commercial Bank BSC. La filiale gère également sa propre trésorerie et son portefeuille d'investissement au sein de ce secteur d'activité ; le secteur du développement immobilier, qui est impliqué dans l'origination et la gestion de projets d'infrastructure économique. Ce secteur d'activité couvre également les investissements du groupe dans l'immobilier et les actifs connexes ; et le secteur Corporate et trésorerie, qui comprend tous les coûts et activités communs entrepris au niveau du groupe, y compris la trésorerie et les actifs d'investissement résiduels. La société exerce ses activités aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, aux îles Caïmans et au Royaume-Uni.