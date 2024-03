Croit que le conseil persiste à prendre des mesures oppressives qui briment fondamentalement les droits et les intérêts des actionnaires. Affirme que les tactiques hostiles désespérées, inefficaces et égocentriques que les membres du conseil ont adoptées jusqu’à maintenant indiquent que les administrateurs actuels feront tout ce qui est en leur pouvoir pour rester en poste. Demande à la Cour supérieure d’obliger Gildan à tenir l’assemblée annuelle du 28 mai sans la retarder et sous la supervision d’un président d’assemblée indépendant afin de s’assurer que les actionnaires auront la possibilité de tenir les membres actuels du conseil responsables de leurs actions et d’élire de nouveaux dirigeants. Dépose et envoie par la poste une circulaire de sollicitation de procurations.

Browning West, LP (avec les membres de son groupe, « Browning West » ou « nous »), actionnaire de longue date de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE : GIL) (TSX : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») qui détient en propriété véritable environ 5,0 % des actions en circulation de la Société, a aujourd’hui intenté une action en justice auprès de la Chambre commerciale de la Cour supérieure du Québec (la « Cour supérieure ») contre Gildan et le conseil d’administration de la Société (le « conseil ») afin d’assurer la protection des droits des actionnaires à l’assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 28 mai 2024 (l’« assemblée annuelle »).

Usman S. Nabi et Peter M. Lee of Browning ont déclaré ce qui suit :

« Plutôt que d’assumer la responsabilité des décisions qu’il a prises et qui entraînent une réduction de la valeur, nous estimons que le conseil persiste à prendre des mesures oppressives à l’encontre des actionnaires, qui démontrent que sa priorité est de servir ses propres intérêts. Nous craignons que le conseil cherche à retarder l’assemblée annuelle qui devrait se tenir le 28 mai. Pour cette raison, nous avons déposé une requête auprès de la Cour supérieure afin de nous assurer que l’assemblée annuelle se tiendra à la date prévue, sans retard ni interférence, et que les droits de vote de tous les actionnaires seront protégés. En plus de demander à la Cour supérieure de contraindre Gildan à tenir l’assemblée annuelle comme prévu, sans avoir recours à des tactiques ou à des manœuvres dilatoires, nous voulons nous assurer que le vote de tous les actionnaires sera comptabilisé et que l’assemblée annuelle se déroulera de façon équitable et légitime. Par conséquent, nous demandons qu’un président d’assemblée indépendant soit nommé pour diriger l’assemblée annuelle. Bien que nous croyions que Gildan s’opposera à la demande de Browning West, nous ne nous laisserons pas décourager et nous continuerons de tout mettre en œuvre pour que tous les actionnaires aient l’occasion de remplacer les administrateurs dont les décisions ont détruit la valeur actionnariale et qui ont omis de prendre en considération l’avis des investisseurs ».

La poursuite fait valoir que Gildan et son conseil ont agi d’une manière qui ignore injustement les droits et les intérêts des actionnaires en continuant d’appliquer une stratégie d’inflexibilité, de faux-fuyants et de dénigrement des actionnaires dissidents et en favorisant indûment leurs propres intérêts plutôt que ceux de la Société et de ses actionnaires, contrairement aux attentes raisonnables de Browning West, notamment en faisant ce qui suit :

laisser fuire des documents d’entreprise et des renseignements confidentiels à des journalistes et partager ces renseignements avec un « expert en matière de gouvernance » externe dont les services ont été retenus par le conseil, d’une part, en refusant d’autre part de les partager avec les actionnaires;

procéder à la sollicitation abusive de procurations avant le dépôt d’une circulaire de sollicitation de procurations;

poursuivre un litige sans fondement avec l’objectif principal de compromettre et de retarder l’exercice des droits de Browning West et des actionnaires de Gildan;

lancer des attaques publiques injustifiées contre Browning West et imposer des coûts liés à la défense de litiges sans fondement dans une tentative évidente de dissuader les actionnaires et de les réduire au silence pour qu’ils s’abstiennent d’exprimer publiquement leurs préoccupations;

signer un « accord de soutien », qui n’était pas dans l’intérêt de la Société et qui comprend des droits de représentation au conseil pour un actionnaire qui a un conflit d’intérêts en raison d’une participation importante dans l’un des principaux clients de Gildan;

tenter de justifier sa décision de licencier le fondateur de Gildan, Glenn Chamandy, et de nommer Vincent Tyra au poste de chef de la direction par des explications de plus en plus trompeuses et floues qui contredisent directement les déclarations signées figurant dans les rapports annuels antérieurs de Gildan;

lancer des attaques sans fondement à l’encontre de Browning West, notamment de fausses accusations d’avoir agi conjointement ou de concert avec d’autres actionnaires et d’avoir collaboré de manière inappropriée avec M. Chamandy alors qu’il occupait le poste de chef de la direction de Gildan.

Toutes les parties prenantes de Gildan, y compris ses employés et ses actionnaires, ont besoin de certitude quant à l’orientation future de la Société, que le conseil ne pourra déterminer qu’après la tenue de l’assemblée annuelle. L’objectif principal de cette demande est de s’assurer que le conseil tiendra l’assemblée annuelle de 2024 le 28 mai, sans la retarder, et que cette assemblée sera dirigée par un tiers indépendant afin de garantir un processus équitable et transparent.

Afin d’atteindre cet objectif, Browning West a décidé qu’il est temps de prendre des mesures concrètes pour communiquer directement avec le plus grand nombre d’actionnaires de Gildan possible et d’obtenir leur appui afin de garantir que des changements réels et concrets seront apportés au sein de Gildan. Par conséquent, Browning West a déposé une circulaire de sollicitation de procurations et entamé son processus de mise à la poste.

Mise en garde relative à l’information prospective

Certains renseignements figurant dans le présent communiqué pourraient constituer de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs se distinguent habituellement par des termes de nature prospective, tels que des verbes conjugués au futur ou au conditionnel ou des mots tels que « perspective », « objectif », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « croire », « projets », « continuer » ou d’autres expressions semblables qui suggèrent une issue ou un événement futur. Le présent communiqué renferme de l’information prospective qui porte notamment sur des déclarations de Browning West quant à la façon dont elle prévoit (i) exercer ses droits prévus par la loi à titre d’actionnaire de la Société et (ii) apporter des modifications à la composition du conseil et de l’équipe de direction de la Société.

Bien que Browning West estime que les attentes indiquées dans l’information prospective soient raisonnables, rien ne garantit que de telles attentes se révèleront exactes. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des impondérables qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les développements réels diffèrent considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, notamment (i) le risque que la Société utilise des tactiques pour bloquer les droits dont dispose Browning West en tant qu’actionnaire et (ii) le risque que les mesures proposées et que les modifications demandées par Browning West ne soient pas instaurées pour quelque raison que ce soit. Sauf dans la mesure où la loi l’exige, Browning West n’a pas l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Conseillers

Olshan Frome Wolosky LLP agit en qualité de conseiller juridique, Goodmans LLP agit en qualité de conseiller juridique canadien et IMK agit en qualité de conseiller juridique québécois. Longacre Square Partners agit en qualité de conseiller stratégique et RP Pélican agit en qualité de conseiller en relations publiques. Carson Proxy agit en qualité de conseiller en matière de procuration.

À propos de Browning West, LP

Browning West est une société d’investissement indépendante établie à Los Angeles, en Californie. Elle mise sur une approche fondamentale ciblée et à long terme et concentre ses investissements principalement en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest.

Browning West cherche à investir dans un nombre restreint d’entreprises de grande qualité et à conserver ces participations pendant de nombreuses années. Soutenue par un groupe de fondations de renom, d’entreprises familiales et de fonds de dotation universitaires trié sur le volet, Browning West possède des assises financières uniques qui lui permettent de se concentrer sur la création de valeur à long terme au sein de son portefeuille de sociétés.

