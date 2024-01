Communiqué officiel de GILDAN ACTIVEWEAR INC.

MONTRÉAL, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou « Société ») présente aujourd’hui des détails concernant la chronologie des événements qui ont mené au congédiement de Glenn Chamandy à titre de chef de la direction.

Depuis plus d’un mois, Browning West et Glenn Chamandy affirment que le conseil d’administration a mis en œuvre un processus de relève déficient pour le poste de chef de la direction. Or, les faits, qui sont étayés par des documents consignés depuis des années et par les propos de M. Chamandy même, brossent un tout autre tableau.

En décembre 2021, le conseil et M. Chamandy se sont entendus sur un plan de relève ordonné sur trois ans. Si M. Chamandy avait respecté cette entente plutôt que de tenter de s’accrocher à son poste de chef de la direction, les perturbations qui ont secoué Gildan récemment auraient été évitées.

Nous savons maintenant que M. Chamandy n’a jamais eu l’intention de respecter le plan de relève convenu. Il l’a exprimé clairement au Globe and Mail le 16 décembre 2023 lorsqu’il a affirmé ce qui suit : [traduction] « Je n’avais aucunement l’intention de quitter mes fonctions. Vous savez, je pensais que je partirais lorsque ce serait le bon moment pour la Société. »

Par ailleurs, le conseil a constamment exécuté ses obligations fiduciaires pour s’assurer que la direction avait une stratégie à long terme, pour préparer la relève du chef de la direction et pour positionner Gildan en vue de sa réussite future en recrutant et en nommant un chef de la direction hautement qualifié.

Chronologie des événements

2021

À la réunion du conseil du mois de mai 2021, M. Chamandy a informé le conseil qu’il prévoyait prendre sa retraite dans les trois à cinq années suivantes.

Une réunion a suivi le 7 décembre 2021 au cours de laquelle Donald Berg, président du conseil, et M. Chamandy ont convenu d’un processus de relève en règle aux termes duquel M. Chamandy abandonnerait ses fonctions de chef de la direction en décembre 2024 et quitterait la Société après une période de transition raisonnable avec le nouveau chef de la direction. M. Chamandy a accepté ce plan. Au cours des deux années qui ont suivi, M. Berg et M. Chamandy ont discuté du plan de relève pour le poste de chef de la direction dans le cadre de la plupart de leurs réunions de rétroactions trimestrielles et de leurs échanges.

2022

En janvier 2022, le conseil a retenu les services d’un cabinet de recrutement de cadres de premier plan afin de guider le conseil au sujet de la relève pour le poste de chef de la direction de Gildan et d’effectuer une évaluation interne ainsi que du travail préparatoire.

En mars 2022, les membres du conseil, y compris M. Chamandy, ont discuté d’une description du poste de chef de la direction et du profil de la personne recherchée et ont approuvé ces deux éléments. Pendant l’année qui a suivi, ce profil a servi à évaluer des candidats internes et à ramener à 37 candidats éventuels la liste dressée à partir des résultats de la recherche externe qui, à l’origine, comptait 515 profils.

2023

En mai 2023, le cabinet de recrutement de cadres a amorcé la phase de recherche externe et a par la suite affiné encore davantage la liste de candidats éventuels au poste de chef de la direction.

Aux réunions du conseil du mois d’août 2023, M. Chamandy a exigé qu’on lui fournisse un échéancier définitif et final du processus de relève, demande qui a été étudiée par les membres indépendants du conseil à l’occasion d’une réunion extraordinaire du conseil tenue le 31 août 2023.

Avant cette réunion extraordinaire, M. Chamandy a fait parvenir à M. Berg une note dans laquelle il présentait sa nouvelle proposition et exposait ses idées concernant la planification de la relève pour le poste de chef de la direction. Contrairement au plan accepté en décembre 2021, cette proposition comportait un autre délai de trois ans qui prolongerait le mandat de M. Chamandy bien au-delà de l’échéancier initial. M. Chamandy considérait qu’il devait rester en poste pendant plusieurs autres années pour superviser le développement interne et la transition qui suivrait.

Le conseil a tenu sa réunion extraordinaire le 31 août 2023 pour examiner le plan de relève ainsi que la proposition de M. Chamandy et pour établir l’échéancier relatif à sa relève. Au cours de cette réunion, le conseil a décidé de continuer à évaluer des candidats au poste de chef de la direction tant à l’interne qu’à l’externe et a rejeté la proposition de M. Chamandy qui devait prolonger de trois autres années son mandat à titre de chef de la direction puisqu’elle ne contenait aucun fait nouveau qui justifiait le report du plan initial convenu. Plus précisément, il a été noté qu’aucune nouvelle stratégie n’était proposée qui exigerait la supervision continue de la part de M. Chamandy, et que ses récents actes visant à congédier un haut dirigeant du secteur de la fabrication, dans les sept mois suivant son embauche, ne démontraient aucune volonté ni capacité de préparer des successeurs à l’interne. Il était clair que M. Chamandy n’avait plus d’idées sur la façon de faire progresser Gildan.

En septembre, la recherche avait été circonscrite à une liste restreinte de 21 candidats.

Le 6 septembre 2023, M. Berg et Luc Jobin, administrateur, ont rencontré M. Chamandy à Montréal pour l’informer des décisions du conseil et lui transmettre, comme il l’avait demandé, un échéancier définitif du processus de relève. À cet effet, un document sous forme de jeu de diapositives lui a été fourni dans lequel on indiquait que le conseil continuerait à examiner des candidatures internes et externes en vue d’une date de départ provisoire située entre le 31 juillet 2024 et le 31 décembre 2024, avec une période de chevauchement raisonnable au cours de laquelle M. Chamandy abandonnerait ses fonctions de chef de la direction, mais demeurerait à la Société pour assurer une transition ordonnée jusqu’à son départ.

Au début du mois d’octobre, alors que le plan de relève progressait, M. Chamandy a communiqué avec M. Berg pour organiser une rencontre afin de discuter du lien entre sa succession et la stratégie qu’il avait établi pour Gildan. M. Berg a offert à M. Chamandy de présenter sa proposition de stratégie ainsi que le plan de relève connexe à la réunion du conseil du 30 octobre 2023, offre que M. Chamandy a acceptée.

Contrairement à ce qu’il affirme aujourd’hui, la présentation faite par M. Chamandy le 30 octobre n’était pas un exercice de stratégie annuel de routine. Il s’agissait plutôt d’une proposition de stratégie en bonne et due forme.

L’idée que M. Chamandy a présenté pour Gildan le 30 octobre 2023 consistait en une stratégie d’acquisitions risquée de plusieurs milliards de dollars présentant un fort potentiel de dilution et qui prévoyait son maintien en poste à titre de chef de la direction pendant plusieurs autres années afin de superviser l’intégration et son éventuelle relève. Comme le conseil l’a affirmé dans ses communications précédentes, les membres du conseil avaient des doutes quant à ces acquisitions à haut risque, particulièrement en raison de l’incapacité de M. Chamandy à répondre aux questions les plus élémentaires à l’égard de sa proposition stratégique.

Le conseil s’inquiétait du désintérêt que M. Chamandy semblait manifester envers les activités actuelles de Gildan et par l’absence de nouvelles idées pour faire progresser l’entreprise. Le conseil a donc demandé à M. Chamandy de lui fournir une analyse plus détaillée de son plan qui porterait sur les risques et les mécanismes d’atténuation. À la place, M. Chamandy a lancé au conseil un ultimatum : le conseil devait approuver sa stratégie d’acquisition et le plan de relève qui en découlait ou il quitterait l’entreprise et vendrait ses actions sur le champ.

Au cours de la semaine suivante, soit le 8 novembre 2023, M. Chamandy a accueilli les fondateurs de Browning West, un fonds de couverture activiste, et plusieurs investisseurs de ce fonds dans le cadre d’une visite exclusive de l’usine de fabrication de Gildan au Honduras.

À l’occasion d’un appel téléphonique le 24 novembre, après une réunion du conseil tenue pour examiner l’ultimatum lancé par M. Chamandy, M. Berg a informé M. Chamandy que le conseil prévoyait faire une offre officielle à un candidat externe au poste de chef de la direction, qui serait suivie par une transition ordonnée à la fin du premier trimestre de 2024. M. Chamandy a refusé de s’engager dans le processus de relève et a affirmé que le conseil devait le maintenir au poste de chef de la direction. Il a menacé de partir immédiatement si le conseil n’accédait pas à sa demande, a affirmé qu’il consulterait ses avocats et qu’il donnerait suite le lundi 27 novembre. M. Chamandy a enregistré l’appel privé et confidentiel avec M. Berg à l’insu de ce dernier.

M. Chamandy n’a pas attendu jusqu’au lundi pour donner suite. Le samedi 25 novembre, il a plutôt fait parvenir au conseil une lettre dans laquelle il réitérait ses demandes et fixait la date butoir au lundi 27 novembre 2023. Le dimanche 26 novembre, avant même que le conseil lui ait répondu, M. Chamandy a commencé à vider son bureau.

Tout au long de 2023, M. Chamandy a répété à maintes reprises qu’il « partirait dignement » lorsque le conseil déciderait que le moment serait propice pour Gildan. Mais il n’a pas su lâcher prise, élaborant même des plans d’acquisitions irréfléchis qui coûteraient des milliards de dollars à Gildan pour justifier son maintien au poste de chef de la direction.

En décembre, il était clair que M. Chamandy s’était désengagé de Gildan, qu’il n’avait pas de nouvelles idées à proposer sur la façon de faire progresser les activités actuelles de Gildan et qu’il se concentrait sur ses propres intérêts et non sur ceux de la Société. Ses ultimatums, sa décision de modifier un plan de relève planifié avec soin, son comportement perturbateur et son refus de collaborer ainsi que le fait qu’il ait secrètement enregistré une conversation confidentielle et privée ont mené à une rupture irréversible des relations entre le conseil et M. Chamandy et n’ont laissé au conseil d’autre choix que de le congédier.

Concernant l’avenir

M. Chamandy n’avait aucune stratégie ou vision à long terme crédible pour Gildan. C’est lui qui a proposé des acquisitions risquées de plusieurs milliards de dollars sans aucune analyse sérieuse à l’appui. C’est lui qui a lancé des ultimatums au conseil. C’est lui qui a menacé de partir, mais qui, au final, n’a pas voulu accepter un départ à la retraite ou une démission négociés, forçant le conseil à le congédier. C’est lui qui a tenté de créer le chaos au sein de Gildan en induisant les investisseurs en erreur tant au sujet du moment de son départ que des raisons de son congédiement. C’est lui qui a omis de dire qu’il avait investi dans des fonds gérés par un actionnaire de Gildan, lequel appuie maintenant sa réintégration au poste de chef de la direction, et qu’un haut dirigeant de ce même actionnaire avait acheté une propriété de plusieurs millions de dollars au luxueux centre de villégiature de golf de M. Chamandy à la Barbade. Et c’est également lui qui a maintenant admis qu’il n’avait aucunement l’intention de quitter Gildan même si, quelques années auparavant, il avait convenu d’un processus de relève ordonné, il avait accepté de collaborer dans le cadre de ce processus et de partir dignement.

Dans des communications antérieures, la Société a déjà expliqué en détail que le conseil avait graduellement perdu confiance envers M. Chamandy. De plus, il est devenu de plus en plus manifeste que M. Chamandy se désengageait de ses fonctions de chef de la direction en se concentrant davantage sur des projets personnels extérieurs, comme l’aménagement de son centre de villégiature de golf privé.

Le moment était venu pour un changement de garde chez Gildan, et le conseil a pris la bonne décision pour la Société.

La Société se concentre maintenant sur l’avenir et le conseil continuera à agir au mieux des intérêts de Gildan, notamment en interagissant avec les parties prenantes.

Vince Tyra a rejoint le conseil d’administration et connaît des débuts impressionnants à titre de chef de la direction. Il organise des rencontres avec les membres du personnel, les clients et les investisseurs et visitera les sites de Gildan. M. Tyra apporte en outre à Gildan la stabilité et le leadership éclairé dont elle et ses actionnaires ont besoin alors que nous progressons en toute confiance et avec optimisme.

