Gladstone Investment Corporation est une société d'investissement à gestion externe, à capital fixe et non diversifiée. Les objectifs d'investissement de la société sont de réaliser et d'accroître le revenu courant en investissant dans des titres de créance d'entreprises établies qui, selon elle, fourniront des revenus et des flux de trésorerie stables pour payer les dépenses, effectuer les paiements de capital et d'intérêts sur sa dette en cours et verser des distributions aux actionnaires qui augmentent au fil du temps, et de fournir à ses actionnaires une appréciation du capital à long terme de la valeur de ses actifs en investissant dans des titres de participation d'entreprises établies, généralement en combinaison avec les titres de créance susmentionnés, qui, selon elle, peuvent augmenter au fil du temps pour leur permettre de vendre leurs investissements en actions pour réaliser des plus-values en capital. Il investit dans des secteurs tels que les services diversifiés/conglomérats, l'ameublement de maison et de bureau, les articles ménagers et les produits de consommation durables, et d'autres. Son conseiller en investissement est Gladstone Management Corporation.