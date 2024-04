Glaukos Corporation est une société pharmaceutique ophtalmique et de technologie médicale. Elle développe de nouvelles thérapies sans gouttes et commercialise des produits associés pour le traitement du glaucome, des troubles de la cornée et des maladies de la rétine. Ses produits candidats comprennent des produits de chirurgie micro-invasive du glaucome qui impliquent l'insertion d'un dispositif à micro-échelle conçu pour réduire la pression intraoculaire (PIO) en rétablissant les voies naturelles d'écoulement de l'humeur aqueuse chez les patients souffrant de glaucome et des produits pharmaceutiques procéduraux basés sur une technologie d'administration intracamérale de médicaments conçue pour réduire la PIO en délivrant des niveaux thérapeutiques de médicaments contre le glaucome à l'intérieur de l'œil sur une période de temps prolongée. Ses produits comprennent des produits pharmaceutiques transdermiques appliqués sur la paupière et conçus pour traiter le glaucome, la sécheresse oculaire, la presbytie et d'autres maladies et troubles de la surface oculaire, ainsi que des implants micro-invasifs et bio-érodables à libération prolongée de médicaments destinés à améliorer la vision des patients.

