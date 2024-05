GoodRx Holdings, Inc. propose aux États-Unis une plateforme numérique de soins de santé axée sur le consommateur. Elle offre aux consommateurs un accès gratuit à des prix transparents et plus bas pour les médicaments génériques et de marque, ainsi que des recherches et des informations complètes sur les soins de santé. Elle permet également aux professionnels de la santé de trouver et de prescrire des médicaments à des prix abordables. Elle propose des informations et des outils pour aider les consommateurs à comparer les prix et à économiser sur leurs achats de médicaments sur ordonnance. Elle exploite une plateforme de comparaison des prix qui fournit aux consommateurs des prix de prescription géographiquement pertinents et donne accès à des prix négociés par le biais de ses codes qui peuvent être utilisés pour économiser de l'argent sur les prescriptions à travers les États-Unis (l'offre de transactions de prescription). Elle propose également d'autres produits et services de santé, notamment des solutions pour les fabricants de produits pharmaceutiques, des abonnements et des services de télésanté. Ses offres d'abonnement procurent des avantages supplémentaires aux consommateurs de son offre de transactions sur ordonnance.

Secteur Internet