HCA Healthcare, Inc. est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'établissements de santé. Le groupe propose des prestations de services hospitaliers, de services de soins ambulatoires et de soins d'urgence, de services de soins de courte durée, de services chirurgicaux, de services d'imagerie et de diagnostic, de services de laboratoires, etc. A fin 2022, le groupe exploite 182 hôpitaux (dont 175 hôpitaux généraux, 5 hôpitaux psychiatriques et 2 hôpitaux de réadaptation) implantés aux Etats-Unis (175) et au Royaume Uni (7), 126 centres de chirurgie et 21 centres d'endoscopie implantés aux Etats-Unis.

Secteur Installations et services en soins de santé