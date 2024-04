Healthpeak Properties, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) entièrement intégrée. La société acquiert, développe, possède, loue et gère des biens immobiliers dans le secteur de la santé aux États-Unis. Sa stratégie consiste à investir et à gérer des biens immobiliers axés sur la découverte et la prestation de soins de santé. Elle dispose d'un portefeuille diversifié de biens immobiliers de haute qualité dans le domaine de la santé, répartis en trois catégories d'actifs : les laboratoires, les services médicaux ambulatoires et les communautés de soins de longue durée pour personnes âgées (CCRC). Les secteurs d'activité de la société comprennent les laboratoires, les services médicaux ambulatoires et les centres de soins de longue durée. Les propriétés du secteur des laboratoires contiennent des laboratoires et des bureaux, et sont louées principalement à des sociétés de biotechnologie, d'appareils médicaux et pharmaceutiques, à des instituts de recherche scientifique, à des agences gouvernementales et à d'autres organisations impliquées dans l'industrie des sciences de la vie. Le segment médical ambulatoire comprend des bâtiments médicaux ambulatoires et des hôpitaux. Les bâtiments médicaux ambulatoires contiennent généralement des cabinets de médecins et des salles d'examen.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé