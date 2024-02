Henry Schein, Inc. est spécialisé dans la distribution de produits et de services de soins à destination des professionnels de la santé (médecins, chirurgiens, dentistes, laboratoires et cliniques vétérinaires). Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de produits et d'équipements de soins de la santé (94,3%) : produits et équipements dentaires (62,7% du CA ; produits consommables, équipements de laboratoire, matériaux à empreintes, implants, anesthésiants, etc.) et médicaux (37,3% ; médicaments, vaccins, vitamines, matériel chirurgical, tests de diagnostic, etc.) ; - autres (5,7%) : vente et intégration de logiciels de gestion, prestations de services financiers, de formation, de maintenance et de réparation des équipements. 76,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Indices liés S&P 500