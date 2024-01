Heritage Foods Limited est une société laitière basée en Inde. Les segments de la société comprennent les produits laitiers, les énergies renouvelables et les aliments pour animaux. Le segment des produits laitiers est engagé dans la fabrication et la commercialisation d'une gamme complète de lait et de produits laitiers. Le segment des énergies renouvelables produit de l'électricité pour une consommation captive grâce à ses centrales solaires et éoliennes. Le secteur de l'alimentation animale est engagé dans la fabrication d'une grande variété d'aliments pour le bétail et les poissons. Les produits laitiers de la société comprennent le lait tonique, le lait double tonique, le lait entier A2, le lait UHT, le lait de vache, le lait entier et le lait mince. Ses produits gras comprennent le ghee de vache, le beurre de cuisine, le ghee de buffle, le beurre de table, la crème fraîche et le ghee Hi aroma. Ses produits à valeur ajoutée comprennent le lait caillé, le lait de beurre, le lait aromatisé, les bonbons, le fromage, le lassi, les milk-shakes, le café froid, le paneer et la boisson au lactosérum. Les produits de crème glacée de la société comprennent des bacs, des barres, des kulfi, des emballages familiaux, des cônes, des tasses et des barres juteuses. Ses produits d'alimentation pour poissons comprennent des aliments pour poissons flottants et des aliments pour poissons coulants.

